Meteo altalenante, al Sud si brucia, mentre al Nord torna il fresco

Situazione altalenante quella che le previsioni meteo ci presentano per i prossimi giorni. Da venerdì al Sud le temperature torneranno a scottare, mentre al Nord si abbasseranno. Nel weekend invece la situazione darà un po’ di tregua a tutto lo stivale, ma il fresco durerà poco. Entriamo nel dettaglio secondo quelle che sono le previsioni degli esperti.

Temperature in calo o in rialzo?

Come saranno le temperature sull’Italia nei prossimi giorni? Sia alte che basse. No, non stiamo parlando del paradosso del gatto di Schrödinger, ma della differente situazione climatica che si andrà a creare già a partire da domani su alcune zone del paese, ossia tra Nord e Sud. In sostanza, comunque, possiamo parlare di un generale calo delle temperature, prima al nord e poi al sud. Già nella giornata di domani infatti è atteso un brusco calo termico nel settentrione, con un weekend fresco che coinvolgerà poi tutto il resto della nostra penisola, compreso il Sud. Sarà un meteo caratterizzato da giornate fresche, con temperature in ulteriore calo al mattino e alla sera. Insomma, clima tipico di fine settembre, inizio ottobre.

Se pensate però che ciò significhi la fine dell’estate, vi sbagliate di grosso.

Dopo questa breve fase di frescura, infatti, la canicola tornerà a colpire tutto il paese e si attendono giornate addirittura bollenti intorno a ferragosto. Non mancherà comunque il maltempo in questi giorni. I valori massimi potranno scendere anche sotto media ma durante o subito dopo i temporali e le eventuali grandinate i valori potrebbero essere davvero molto bassi per il periodo. Si parla addirittura in questo caso di un calo termico di ben 10 gradi in poche ore.

Meteo, la situazione nei prossimi giorni

Da domani, venerdì 4 agosto, si registrerà la prima diminuzione delle temperature al Nord, mentre invece al Sud ci sarà un nuovo picco di caldo.

Le previsioni del tempo ci dicono che ci attende una bella canicola nel meridione nella giornata di domani. Le temperature però torneranno a scendere anche al Sud nella giornata di sabato. Mentre domenica 6 agosto si alzeranno leggermente sia al Nord che nel Mezzogiorno. Ma entriamo nel dettaglio delle temperature. Per quanto riguarda le regioni settentrionali del paese, crollo termico soprattutto a Nordovest con massime raramente oltre i 27/28°C. l’Emilia Romagna sarà invece l’unica regione settentrionale che dovrebbe conservare valori sopra i 30 gradi. Scendendo le temperature saranno decisamente più alte con punte di 38/40°C da registrare in Sicilia e localmente in Puglia.

Per quanto concerne la giornata di sabato 5 agosto, minime e massime sotto la media al Nord, mentre al Sud si registreranno valori leggermente diversi, con minime in media e massime leggermente sotto la media stagionale. Infine, nella giornata di domenica 6 agosto, lieve aumento su tutta Italia con il rientro nella media quasi ovunque. da segnalare però alcune eccezioni, con temperature ancora leggermente sotto media a Nordest, in Liguria e in Campania. Questa dunque la situazione per questo weekend. Difficile al momento fare previsioni meteo precise per i prossimi giorni, ma le proiezioni indicano comunque un nuovo aumento delle temperature nei giorni a seguire, con picchi che si raggiungeranno proprio nei giorni intorno al ferragosto. In quei giorni sarà bene seguire le previsioni sul traffico per evitare di rimaner bloccati in autostrada sotto il sole cocente.

I punti chiave…