Previsioni traffico agosto 2023: giornate da bollino rosso e nero in autostrada

Come ogni anno, quando arriva il mese di agosto la maggior parte delle persone parte per le ferie. Insieme a luglio, agosto è il mese clou per le partenze, che spesso significa disagi in autostrada o negli aeroporti affollati. Anche per quest’anno, infatti, saranno tantissimi gli italiani in partenza che si metteranno in viaggio in autostrada, non senza qualche fila o coda da sopportare. Vediamo, dunque, quali sono le previsioni del traffico e i consigli su quando partire per evitare i bollini rossi e neri.

Bollini rossi e neri in autostrada, le previsioni

Ormai da tempo, è risaputo che partire il sabato e la domenica ma anche il venerdì pomeriggio, può essere rischioso, perchè si rischia di incontrare il traffico peggiore. Il primo esodo estivo sta andando in scena questo ultimo weekend di luglio dove, da venerdì 28, risulta il bollino giallo sulle autostrade, mentre sabato 29 e domenica 30 è già previsto il bollino rosso per tutto il giorno.

Dovrebbe andare meglio per lunedì 31 luglio, dove per la mattinata è previsto il bollino giallo. Da martedì 1 agosto a giovedì 3 agosto, il traffico sarà più contenuto e infatti si prevede sempre il bollino verde o giallo, tranne che dalla mattinata di venerdì 4 agosto.

Da questo momento scatta il bollino rosso la mattina e giallo il pomeriggio, che diventerà nero la mattina di sabato 5 agosto per tornare rosso nel pomeriggio. Domenica 6 agosto, il traffico sarà ancora intenso per tutto il giorno ma il bollino sarà rosso. Bollino verde, quindi situazione tranquilla sulle strade, da lunedì 7 agosto a giovedì 10 agosto. Venerdì 11 agosto, il traffico sulle strade torna ad essere critico con il bollino rosso tutto il giorno, tranne di sera, che diventerà rosso durante la mattina di sabato 12 agosto, e ancora rosso per domenica 13 agosto e giallo tutto il giorno il 14 agosto, così come per il giorno di Ferragosto.

Migliora dalla seconda metà del mese

Chi si metterà in viaggio tra il 16 e il 18 agosto troverà una situazione più tranquilla. Il bollino tornerà ad essere giallo nel pomeriggio di venerdì 18 agosto e poi rosso tutto il giorno sia sabato 19 che domenica 20, sia per i primi rientri, che per le ultime partenze. Lunedì 21 agosto si prevede il bollino giallo la mattina, verde dal pomeriggio e così anche martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 agosto. Dal 25 al 27 agosto, invece, iniziano i veri rientri e quindi torna il traffico in autostrada e il bollino rosso. L’ultima settimana di agosto sarà caratterizzata dal bollino verde e giallo a giorni alterni fino al 31 agosto.

Va ricordato che durante il mese di agosto, complice il traffico previsto per l’esodo estivo, i mezzi pesanti non potranno circolare il sabato dalle 8:00 alle 16:00 e tutte le domeniche dalle 7:00 alle 22:00. Per evitare code e disagi, l’unico modo è evitare di partire durante le giornate clou da bollino rosso o nero. Nel caso non si possa evitare, si consiglia di partire molto presto, in modo da evitare le ore più calde. Durante il viaggio, ci si può tenere informati collegandosi sulla frequenza 103.3 IsoRadio o tramite l’emittente RTL 102.5, sulla frequenza 102.5 oppure scaricando MyWay di Autostrade per l’Italia.

