Meteo agosto 2023, impazza il caldo africano: che tempo farà, le prime previsioni

Mentre sull’Italia sta impazzando l’anticiclone Cerbero, che sta portando a veri e propri picchi record con punte di 45 gradi, stanno arrivando anche le prime proiezioni per il meteo di agosto. Lo scorso anno anche agosto fu un mese bollente con temperature sopra la media. Quest’anno andrà meglio o dovremo già abituarci a frequenti ondate di calore sulla scia di Cerbero, che dovrebbe dare filo da torcere all’Italia fino al 20 luglio? Le prime proiezioni arrivano dal Centro Europeo e anticipano come potrebbe essere il mese di agosto, considerato come il mese clou per le vacanze.

Ad agosto temperature bollenti ma anche temporali forti

In base agli ultimi aggiornamenti forniti da ilmeteoit. infatti, sembra che agosto sarà un altro mese piuttosto caldo con valori fino a 3 gradi in più sopra la media. Ciò significa che, soprattutto in tutta l’Europa meridionale, Italia compresa, le ondate di calore saranno più frequenti e lunghe.

In particolare per i primi dieci giorni di agosto ma anche fino al 20 del mese, i primi modelli anticipano ondate di calore lunghe. Quindi un caldo sopra la media che ci farà vivere notti tropicali e giornate con afa e calore.

Lo stiamo vedendo già da ora. L’anticiclone Cerbero è arrivato sull’Italia e almeno fino alla metà di luglio porterà temperature da record mai viste. Anche 45 gradi e percepiti anche di più in alcune zone del paese. Questa ondata, secondo gli esperti, sarà lunga e forse una delle più potenti, visto che potrebbe andare avanti almeno fino a metà luglio.

Forti picchi di caldo

Ecco perché il caldo africano, che fino ad oggi abbiamo in parte evitato, ora si farà sentire con maggiore insistenza e dovrebbe proseguire per tutto luglio e anche agosto.

I cambiamenti climatici, ormai, sono diventati un problema enorme e queste sono le conseguenze. Le masse d’aria calda in arrivo dal continente africano causano tassi di umidità molto alti che provocano disagi non indifferenti per la salute.

Dai primi modelli riferiti alle previsioni meteo di agosto, emerge anche che insieme ai forti picchi di caldo e le ondate di calore non mancheranno fasi alternate con forti temporali. Soprattutto sulle aree tirreniche e sulle pianure del nord. Insomma, la prima parte di agosto sarà sicuramente molto calda. Ma non si possono escludere eventi atmosferici estremi, come siamo stati abituati a vedere negli ultimi mesi.

A dire la sua sulle previsioni meteo di agosto, ci ha pensato anche il colonnello Giuliacci, che ha parlato di un agosto molto simile a luglio:

“Ormai gli anticicloni africani raggiungono piena potenza nelle prossime settimane ed è quindi lecito che anche nel prossimo mese il pattern meteo non cambi di molto”

Si conferma, quindi, la tendenza di un agosto con parecchie incursioni bollenti e temperature anche un po ‘ sopra la media, ma con alcuni temporali e rigfrescate. Quello che sembra rincuorare, almeno per ora, è che secondo Giuliacci l’estate 2023 non sarà infernale come quella del 2022.

