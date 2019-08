Meteo 20-25 agosto: settimana folle tra ondata di calore e temporali

Quello che ci aspetta questa settimana dal punto di vista meteorologico è decisamente folle. Si passerà infatti da una nuova ondata di caldo africano a temporali intensi e grandine. L’ultima decade di agosto, insomma, potrebbe essere particolarmente agitata.

Meteo dal 20 al 25 agosto

Chi pensa che l’estate si stia avviando verso la fine è fuori strada. Il gran caldo infatti ci terrà compagnia ancora per parecchio tempo. Dalla giornata di ieri una massa di aria calda è giunta al Centro Sud e le Isole maggiori portando nuovamente temperature molto alte anche di 35-36 gradi. Il caldo sta interessando in maniera maggiore Sardegna, Umbria e Toscana fino alle regioni del Sud. Leggermente meno caldo al Nord, dove alcuni temporali si faranno sentire sulle zone alpine. La nuova ondata di caldo dovrebbe mantenersi costante fino a mercoledì 21 agosto mentre da giovedì 22 il gran caldo dovrebbe smorzarsi per lasciare spazio ad una fase instabile a partire proprio dalle regioni settentrionali dove sono attesi temporali e grandine che dalle Alpi arriveranno fino alle pianure del Nord comprendendo Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia.

Temporali attesi giovedì 22 anche al Centro soprattutto su Toscana e fascia appenninica. Ancora molta instabilità anche venerdì 23 agosto al Nord e al Centro con temporali e grandine fino al Lazio e Abruzzo. L’instabilità a tratti dovrebbe accompagnarci anche durante il prossimo weekend con un deciso calo delle temperature ma un aumento del bel tempo. Il weekend del 24 e 25 agosto, in sostanza, sarà caratterizzato da cielo sereno ma valori termici più bassi.

Come sarà la fine di agosto?

Una rimonta estiva avverrà la prossima settimana tra il 26 di agosto e la fine del mese. Questo significa clima decisamente più mite e tempo stabile ma senza nessun eccesso. Il caldo africano, dunque, a meno di cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbe abbandonarci dopo questa ultima ondata che ci farà compagnia fino al 21 di agosto. Il mese si chiuderà con giornate soleggiate e valori nella media del periodo mentre dai primi di settembre potrebbero già giungere le prime avvisaglie autunnali ma è necessario attendere maggiori dettagli in merito che avremo solo i prossimi giorni.

