Meteo 12-16 febbraio: temperature fino a 25 gradi, l’inverno che non c’è

Le previsioni meteo per febbraio continuano a insistere con l’alta pressione sull’Italia e un inverno che non vuole proprio arrivare. Il clima continua ad essere decisamente mite per il periodo anche se le piogge sembrano essere in agguato.

Ancora caldo, l’inverno non vuole arrivare

La settimana dal 12 al 15 febbraio continuerà a caratterizzarsi per le temperature sopra la media stagionale. Gli esperti meteo parlano di valori record anche se tra oggi e giovedì perderanno qualche grado, soprattutto al Nord. Sulla Valpadana, infatti, a parte qualche nebbia, non ci saranno grandi scossoni. Qualcosa dovrebbe cambiare tra giovedì 13 e venerdì 14 febbraio quando le prime piogge arriveranno prima sulle regioni settentrionali e poi si sposteranno al Sud. Il tutto però durerà davvero poco visto che già venerdì 15 febbraio il sole tornerà a fare capolino al nord mentre al centro-sud ci saranno ancora piogge e temporali. Più probabili tra Umbria, Lazio, Calabria e sul Salento.

Come sarà il tempo durante il weekend?

Che cosa cambierà durante il weekend? Il quadro meteorologico non sembra che ci regalerà grossi scossoni. Sabato e domenica, infatti, il tempo si manterrà stabile e solo con qualche nebbia al Nord e sulla Val Padana. Altrove il clima sarà nettamente mite, quasi primaverile. Le previsioni parlano infatti di un clima caldo che in alcuni regioni potrebbe portare a temperature anche di 23 gradi. La media sarà compresa tra 15 e 18 gradi al Nord e fino a 20 gradi al Centro e Sud con punte di 25 gradi in Sicilia. Un’estate quasi anticipata insomma. Per la prossima settimana non ci sono certezze ma per adesso sembra più probabile immaginare una situazione di valori termici ancora sopra la media e un inverno che sta facendo davvero fatica ad emergere. Durante i giorni del Carnevale, infatti, si prevede una rimonta dell’anticiclone, il che significa che febbraio potrebbe rimanere alla storia come uno dei più caldi di sempre.

