Mete senza passaporto, ecco i paradisi da vedere con la carta d’identità

Continua il caos passaporto in tutta Italia. Rispetto a qualche mese fa, quando si parlava dei forti ritardi per avere un appuntamento, non è cambiato molto. Ancora oggi la media per prendere un appuntamento va dai 3 mesi ai 6 mesi, a volte anche 8 mesi. Insomma, nonostante gli open day e le aperture straordinarie da parte delle questure, la situazione è sempre abbastanza delicata e chi ha necessità di avere un passaporto nel breve termine deve fare la procedura d’urgenza. Oltre all’appuntamento, poi, ci sono anche i tempi di consegna allungati. Se un tempo in dieci giorni circa il documento arrivava nelle mani del cittadino, adesso si possono attendere anche due mesi, che sommati ai tempi per avere l’appuntamento diventano mesi e mesi di attesa.

Dove andare senza passaporto

Per questa estate, insomma, chi non si è mosso prima e non ha colto il messaggio che circola dallo scorso inverno, il rischio di non poter raggiungere alcune mete dove serve il passaporto è concreto.

Molte persone che hanno preso appuntamento a gennaio o dicembre, devono ancora avere il passaporto. Va ancora peggio a chi si è mosso a febbraio o marzo. E considerati i tempi, in tanti hanno scelto di evitare tutte quelle mete dove è fondamentale averlo. Ci sono, però delle destinazioni, in cui non serve il passaporto. A volte si pensa che le isole più belle sono quelle lontane, in realtà ci sono dei paradisi da scoprire che si trovano vicini e non serve affatto avere il passaporto. Quali sono?

Partiamo subito da mete come le isole Baleari ossia Ibiza, Minorca, Maiorca e Formentera. Chi sogna una vacanza al mare tra vita notturna e spiagge da sogno può raggiungere queste isole spagnole con la sola carta d’identità, allo stesso modo ci sono tantissime isole greche da sogno, anche poco note, dove non serve avere il passaporto.

Destinazioni senza passaporto più lontane

Basti pensare a Mykonos, Santorini, Creta, Cefalonia, ma anche alcune meno note e altrettanto paradisiache come Milos, Patmos e Naxos. O ancora isole greche poco note come Kimolos, Syros, Sikinos, Cyetera, Limnos e l’isola Fourni.

Senza passaporto, per chi ama la natura, è possibile andare alle Canarie, alle Azzorre, a Madeira, ma anche in Islanda e in alcune isole caraibiche come Guadalupa e Martinica. Nelle piccole Antille c’è un’isola di nome Saint-Martin, che per metà è sotto la sovranità della Francia e quindi non serve il passaporto per arrivare ma basta la carta di identità. L’altra metà, Sint Maarten, fa parte del Regno dei Paesi Bassi e serve il passaporto. Anche Guadalupa è un territorio francese in cui basta la carta di identità. Alcune mete lontane, quindi, si possono raggiungere anche con la Cie.

Chi invece preferite restare più vicino, come anticipato, può volare con la carta di identità anche all’ Isola di Skye (Regno Unito), Isola di Man, Bozcaada (Turchia), Isole Svalbard, Isole Faroe, nonché, appunto, in Turchia e Tunisia.

Mete senza passaporto, ecco i paradisi da vedere con la carta d’identità

Insomma, anche chi non è riuscito a fare il passaporto e dovrà aspettare mesi può trovare varie alternative dove non è necessario il documento. Almeno per le vacanze di questa estate.

Riassumendo