Le mete low cost per le vacanze 2023 contro inflazione e rincari voli

La cancellazione dei voli che potrebbe ripetersi anche durante l’estate 2023, causando non pochi disagi a chi deve partire, ma anche l’inflazione che nonostante il calo rende ancora i prezzi sempre più alti, sono buoni motivi per cercare mete low cost per le vacanze del 2023. Finita l’emergenza covid, infatti, le persone sono tornate a viaggiare. Ormai i livelli degli spostamenti in giro per il mondo sono quasi a livello del 2019. Anzi, la pandemia ha come riacceso la voglia di viaggiare e godersi la vita. E lo dimostrano i dati di chi è tornato a prenotare viaggi e vacanze. Nonostante tutto, però, alcuni problemi – se così vogliamo chiamarli -rendono un pò difficile la scelta della meta.

Le mete low cost per le vacanze 2023, destinazioni lontane ma molto poco care

Da un lato i prezzi sempre più alti della vita in generale, un’inflazione che ha ha quasi dimezzato il potere di acquisto delle famiglie.

E mete più vicine dove volendo si può arrivare anche in auto

Dall’altro il problema legato ai voli aerei, non solo più cari rispetto al passato ma anche a rischio cancellazione per i prossimi mesi.Per quanto riguarda i, ormai da quasi un anno, sia i voli che i pacchetti turistici ma anche le strutture ricettive hanno aumentato i prezzi come conseguenza del caro carburante, gas e bollette. Insomma andare in vacanza costa di più. È assodato che per un viaggio ormai si spende almeno il 20% in più rispetto al passato. I voi nazonali, a medio e lungo raggio hanno subito aumenti che non si possono non notare.

Anche quelli low cost costano di più rispetto a prima e la stessa Ryanair ha da poco annunciato che sarà difficile trovare offerte stracciate come un tempo ma sarà molto più probabile trovare tariffe medie a 50 euro.

Insomma, se viaggiare è diventato più caro ma non si vuole rinunciare ad una vacanza, quali sono le mete low cost su cui puntare la propria attenzione?Tra quelle più segnalate dagli esperti figurano Turchia, Perù, Filippine, Vietnam, Thailandia, Cuba, Egitto, Portogallo e Marocco. In questi paesi il costo della vita è più basso, quindi si trovano alloggi a costi inferiori anche mangiare è economico. E’ vero, i voli costano ma saranno ammortizzati dal basso costo della vita.Ancora più vicine a noi, spiccano Croazia, Slovenia, Malta, Bulgaria e Romania, mete economiche e anche facilmente raggiungibili con i mezzi propri o con voli low cost, che permettono di fare una vacanza economica in grado di strizzare l’occhio anche all’inflazione.