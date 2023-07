Messi, contratto faraonico a Miami, quanto guadagnerà negli USA?

Da alcune settimane è arrivata la notizia della nuova avventura calcistica di Lionel Messi, il giocatore più forte del mondo, per alcuni il più grande di tutti i tempi. L’argentino andrà a giocare nell’Inter Miami, squadra statunitense che milita nella Major League Soccer, il campionato nordamericano. A svelare alcuni dettagli sul suo nuovo stipendio ci ha pensato proprio Jorge Mas, il proprietario del club.

Un’altra stella vola in America

Finisce probabilmente qui la carriera agonistica di Lionel Messi. C’era chi sperava di vederlo chiudere proprio insieme a Cristiano Ronaldo, andando a giocare in Arabia Saudita per dare vita a nuove sfide contro il portoghese. Non sarà così. Da alcune settimane il suo passaggio all’Inter Miami è stato ufficializzato, quindi anche la Pulce dovrebbe chiudere la sua avventura calcistica negli USA come in passato hanno fatto altre stelle, una su tutte propio Pelé. Sul talento dell’argentino non c’è più molto da dire, durante la sua lunga carriera durata circa 20 anni ha vinto tutto. Gli mancava soltanto il mondiale per mettersi al pari con Maradona, il più grande di sempre per molti appassionati. Quando lo scorso anno ha vinto anche questo trofeo, allora i paragoni si sono sprecati ancora di più e Messi si è ritrovato affibbiato il titolo di Goat (acronimo che tradotto in italiano sta per più grande di tutti i tempi (greatest of all time).

Ora spuntano i primi dettagli sul suo nuovo contratto negli Stati Uniti. A rivelarli è lo stesso padrone del club, il quale ha parlato del lungo corteggiamento e dell’intenzione di fare del campionato americano uno dei più importanti del mondo. Secondo Mas, l’arrivo di Messi in MLS può davvero far fare il salto di qualità al calcio a stelle e strisce.

“Nel 2019 abbiamo iniziato a pensare a come poterlo portare in MLS. Messi può trasformare la MLS in uno dei due o tre campionati più grandi del mondo. Penso proprio che arrivi con il desiderio di lasciare il segno, e sarà in grado di farlo al di là del calcio. Quando si ritirerà avrà un ruolo nel club. Per Messi immagino una carriera post-calcio simile a quella di Beckham o Michael Jordan”.

Messi, quanto guadagna in Usa?

Ecco cosa ha dichiarato durante la sua intervista a El Pais:

Finalmente la domanda che molti si stavano ponendo ha una risposta e ci arriva direttamente da Jorge Masi. Ecco cosa ha detto in merito allo stipendio dell’argentino:

“Percepirà tra i 50 e i 60 milioni l’anno. Abbiamo impiegato tre anni. L’ultimo anno e mezzo è stato molto interessante, ho avuto molt conversazioni con il padre Jorge. Abbiamo concluso a fine maggio. David (Beckham) parlava con Leo solo di questioni calcistiche, visto che stava giocando. Non volevo che si sentisse sotto pressione. Ho guardato l’Argentina per l’intero Mondiale in Qatar. E poi il contratto con la Apple è stato molto importante per chiudere l’affare”.

Da come si evince dalle parole di Mas, decisivo quindi anche lo sponsor, con Apple che evidentemente ha messo su una bella percentuale per permettere all’Inter Miami di chiudere l’accordo con Messi e permettergli di indossare la casacca del club statunitense.

