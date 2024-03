Diciamoci la verità, certi studi ci lasciano davvero di stucco per l’ingenuità che palesano. In questo caso, quello del mese fortunato sembra un’analisi statistica che sfocia quasi nell’oroscopo e nell’astrologia, una pseudoscienza quest’ultima che continua a fare proseliti, nonostante siamo nel 2024. Ad ogni buon conto, secondo tale ricerca chi nasce in questo mese ha buone possibilità di diventare ricco e famoso. Insomma, siamo nel campo delle baggianate, ma quanto meno si tratta di baggianate divertenti.

Lo strano studio

Molti si chiedono come sia possibile che l’oroscopo e l’astrologia in generale siano ancora presenti nel mondo. In realtà, la risposta è molto semplice; l’uomo ha da sempre bisogno di dare un senso alla propria vita e fantasticare sul futuro, anche attraverso strambe previsioni che non hanno ne capo ne coda, è in qualche modo terapeutico. Inoltre, possiamo dire che si tratta di una disciplina sostanzialmente innocua, mai nessuna guerra è scoppiata per colpa dell’oroscopo, a differenza di quelle che invece ancora oggi nascono per differenze religiose. Certo, l’astrologia a ben vedere è una pratica altamente razzista, poiché presuppone un determinismo a priori dell’individuo, non basato sulla genetica, ma sulla sua data di nascita, l’ascendente e altre amenità simili.

Si tratta in effetti di un concetto estremamente esecrabile, un pregiudizio equiparabile in tutto e per tutto al razzismo, ma a quanto pare, nonostante si faccia un gran parlare di inclusività, ancora nessuno ha notato questa grande contraddizione presente all’interno dell’astrologia, o forse è stata effettivamente notata, ma considerata appunto ugualmente innocua per le ragioni citate poco sopra. Ciò detto, quale sarebbe questo mese fortunato? Uno strambo studio ha preso in esame la data di nascita di 300 celebrità, ebbene ha scoperto che statisticamente il mese di ottobre sembra essere un mese particolarmente propizio per coloro che vogliono successo e soldi.

Mese fortunato, è ottobre

Lo studio singolare è stato pubblicato sul portale dailystar.co.uk e, come detto, ha preso in esame le date di nascita di 300 personaggi famosi e miliardari. Cosa si scopre? Si scopre che il mese che più di tutti compare tra questi 300 è quello di ottobre. Ecco alcuni nomi dei vip che sono nati in questo mese fortunato, giusto per citarne alcuni: Bill Gates, Simon Cowell e Kim Kardashian, ma la lista è davvero lunga, visto che si tratta di ben 36 super ricchi. Lo studio ci offre anche l’altra faccia della medaglia, ossia quelli che sono invece i mesi meno presenti tra le 300 celebrità. Si tratta di Febbraio, Marzo e Novembre, mesi che dunque secondo questa logica sarebbero poco fortunati.

Come dicevamo, si tratta di uno studio che di scientifico non ha assolutamente nulla, ed è da considerarsi alla pari con le baggianate spacciate come profezie di Nostradamus. Rimane comunque sicuramente interessante il dato statistico relativo alla spiccata presenza del mese di ottobre, una caratteristica che però naturalmente non dice assolutamente nulla di reale, ma palesa una semplice coincidenza. Non esiste naturalmente un mese fortunato e uno sfortunato, le nostre vote sono determinate da una serie di eventi, a volte propiziati da noi stessi, e di tanto in tanto causati da altri, in quanto siamo tutti legati l’uno con l’altro e le scelte di un singolo inevitabilmente si ripercuotono sulle “maglie” ad esso vicine.

