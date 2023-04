Le migliori trattorie dell’Umbria low cost

State pensando a un viaggetto in Italia che possa abbinare storia e cultura gastronomica? Allora, mangiare in Umbria a meno di 15 euro risponde perfettamente alle vostre esigenze. La regione è ricca di trattorie, le quali presentano prodotti tipici davvero gustosi. Andiamo quindi a vedere quali sono le migliori low cost, quelle che permettono di mangiare un pasto completo (ossia antipasto, primo, secondo, contorno, dolce e bevanda) senza spendere una fortuna a persona.

Mangiare in Umbria a meno di 15 euro, le migliori trattorie

Le città umbre che vi presentiamo in questo elenco relativo alle migliori trattorie per mangiare a meno di 15 euro sono:

Perugia;

Assisi;

Spoleto;

Orvieto.

Quanto piace mangiare a noi italiani? L’arte culinaria è senza dubbio la passione di molti nostri connazionali, qualità che all’estero ci invidiano, ed è anche per questo motivo che le nostre città sono spesso meta di turisti. Ma non perdiamoci in smancerie da autocompiacimento e vediamo subito la prima città del nostro elenco, il capoluogo di regione: Perugia.

Si tratta di una città ricca di storia, che affonda le sue radici nel periodo etrusco. Non mancano importanti siti storici relativi al medioevo. È inoltre ricca di monumenti come la Fontana Maggiore, il Palazzo dei Priori e il Duomo.

Quando pensiamo a Perugia, però, non dobbiamo pensare a un luogo antico, visto che è ricca di giovani, essendo città universitaria. Inoltre, sono noti in tutto il paese, e non solo, alcuni eventi che si svolgono ogni anno, come l’Umbria Jazz e l’Eurochocolate. Ma veniamo alle trattorie dove mangiare in Umbria con meno di 15 euro:

La Taverna : in Via delle Streghe 8. Tra la cucina tipica proposta dal ristorante si potrà scegliere un menù di 12 euro che comprende un antipasto misto di salumi e formaggi locali, un primo a scelta tra tagliatelle al ragù o gnocchi al tartufo e un dolce della casa. Il tutto accompagnato da acqua e vino della casa.

: in Via delle Streghe 8. Tra la cucina tipica proposta dal ristorante si potrà scegliere un menù di 12 euro che comprende un antipasto misto di salumi e formaggi locali, un primo a scelta tra tagliatelle al ragù o gnocchi al tartufo e un dolce della casa. Il tutto accompagnato da acqua e vino della casa. Osteria a Priori : in Via dei Priori 39. Innovativa e tradizionale, l’osteria in questione, oltre a piatti tipici della tradizione umbra, propone anche pasti vegetariani. Il menù a 14 euro include un antipasto di verdure grigliate, un primo a scelta tra ravioli di ricotta e spinaci o risotto ai funghi porcini e un dolce della casa. Il tutto servito con acqua e vino della casa.

: in Via dei Priori 39. Innovativa e tradizionale, l’osteria in questione, oltre a piatti tipici della tradizione umbra, propone anche pasti vegetariani. Il menù a 14 euro include un antipasto di verdure grigliate, un primo a scelta tra ravioli di ricotta e spinaci o risotto ai funghi porcini e un dolce della casa. Il tutto servito con acqua e vino della casa. Il Cantinone: in Via Ritorta 6. Famosa per il suo essere estremamente comica, propone cucina casalinga e pizza al taglio. Con 10 euro si avrà un antipasto misto di fritti e marinati, una pizza al taglio a scelta tra le varie proposte del giorno e un dolce della casa. Il tutto accompagnato da acqua e vino della casa.

Le altre trattorie della Regione

Cambiamo location e passiamo ad Assisi, ai più nota per il famoso San Francesco, ma anche perché dette in natali a Santa Chiara. Le attrazioni del luogo però non solo di origine religiosa, visto che conserva anche le rovine dell’antico porto romano e tanti siti relativi all’epoca imperiale. Ma quali sono le trattorie della città dove si spende poco?

La Locanda del Cardinale : in Piazza del Vescovado 8. La trattoria in questione si caratterizza per una cucina medievale, che sa però anche essere moderna. Il menù a 15 euro comprende un antipasto misto di salumi e formaggi locali, un primo a scelta tra tagliatelle al ragù o gnocchi al tartufo e un secondo a scelta tra arista al forno o pollo alla cacciatora.

: in Piazza del Vescovado 8. La trattoria in questione si caratterizza per una cucina medievale, che sa però anche essere moderna. Il menù a 15 euro comprende un antipasto misto di salumi e formaggi locali, un primo a scelta tra tagliatelle al ragù o gnocchi al tartufo e un secondo a scelta tra arista al forno o pollo alla cacciatora. Osteria Piazzetta dell’Erba : in Via San Gabriele dell’Addolorata 15/A. La specialità del posto è la sua cucina creativa e biologica. Con 13 euro si ha un antipasto di verdure grigliate, un primo a scelta tra ravioli di ricotta e spinaci o risotto ai funghi porcini e un dolce della casa.

: in Via San Gabriele dell’Addolorata 15/A. La specialità del posto è la sua cucina creativa e biologica. Con 13 euro si ha un antipasto di verdure grigliate, un primo a scelta tra ravioli di ricotta e spinaci o risotto ai funghi porcini e un dolce della casa. Trattoria Pallotta: in Vicolo della Volta Pinta 3. Con particolare attenzione agli ingredienti, la trattoria propone una cucina tipica e gluten free. Il menù a 14 euro consiste in un antipasto misto di fritti e marinati, un primo a scelta tra umbricelli al ragù o pappardelle al cinghiale e un dolce della casa. Per tutte le trattorie appena elencate, non mancano acqua e vino della casa compresi nel menu.

Cambiamo ancora location e spostiamoci a Spoleto. Tra i suoi monumenti più famosi ci sono il duomo romanico, il ponte delle Torri e il teatro romano. Anche in questo caso, non mancano ogni anno importanti eventi culturali come il Festival dei Due Mondi e la rassegna di musica antica.

Trattoria del Festival : in Via della Trinità 16. Il menù a 15 euro comprende un antipasto misto di salumi e formaggi locali, un primo a scelta tra strangozzi al tartufo o pappardelle al cinghiale e un secondo a scelta tra agnello alla brace o tagliata di manzo.

: in Via della Trinità 16. Il menù a 15 euro comprende un antipasto misto di salumi e formaggi locali, un primo a scelta tra strangozzi al tartufo o pappardelle al cinghiale e un secondo a scelta tra agnello alla brace o tagliata di manzo. Osteria del Matto : in Via Cecili 8, si caratterizza per la sua cucina creativa e fusion. Il menù a 14 euro include un antipasto di polpette di melanzane con salsa allo yogurt, un primo a scelta tra gnocchi di patate al pesto di rucola o risotto al curry e ananas e un dolce della casa.

: in Via Cecili 8, si caratterizza per la sua cucina creativa e fusion. Il menù a 14 euro include un antipasto di polpette di melanzane con salsa allo yogurt, un primo a scelta tra gnocchi di patate al pesto di rucola o risotto al curry e ananas e un dolce della casa. Trattoria del Teatro Romano: in Via Brignone 3. Non solo pranzo, ma anche pizza. Con soli 12 euro si possono ordinare un antipasto misto di fritti e verdure, una pizza al taglio a scelta tra le varie proposte del giorno e un dolce della casa. Tutte le trattorie elencate accompagnano il menu con acqua e vino della casa.

Gli ultimi suggerimenti

Altro giro e altra corsa, chiudiamo il nostro excursus dedicato alle trattorie dove mangiare in Umbria a meno di 15 euro con Orvieto. Si tratta di una città etrusca e ducale che conserva ancora le tracce del suo passato storico e artistico, le quali sono una grande attrattiva per i turisti.

Trattoria del Moro Aronne : in Via San Leonardo 7. Il menù a 15 euro comprende un antipasto misto di salumi e formaggi locali, un primo a scelta tra umbricelli al ragù o pappardelle al cinghiale e un secondo a scelta tra coniglio alla cacciatora o tagliata di manzo.

: in Via San Leonardo 7. Il menù a 15 euro comprende un antipasto misto di salumi e formaggi locali, un primo a scelta tra umbricelli al ragù o pappardelle al cinghiale e un secondo a scelta tra coniglio alla cacciatora o tagliata di manzo. Osteria da Mamma Angela : in Via della Pace 5. Il menù a 13 euro include un antipasto di verdure grigliate, un primo a scelta tra gnocchi di patate al pesto o risotto ai funghi porcini e un dolce della casa.

: in Via della Pace 5. Il menù a 13 euro include un antipasto di verdure grigliate, un primo a scelta tra gnocchi di patate al pesto o risotto ai funghi porcini e un dolce della casa. Trattoria La Pergola: in Via dei Magoni 9/B. Non solo tradizione, ma anche innovazione, con piatti vegetariani. Il menù a 12 euro consiste in un antipasto misto di fritti e verdure, un primo a scelta tra ravioli di ricotta e spinaci o zuppa di farro e legumi e un dolce della casa.

Inoltre, è particolarmente rinomato il suo vino tradizionale, che potrete assaggiare sulle tavole delle trattorie che stiamo per elencarvi:

Insomma, mangiare in Umbra a meno di 15 euro è possibile e abbiamo visto una serie di trattorie che propongono prodotti tipici, ma anche piatti più moderni e particolari, a prezzi davvero economici. Se avete voglia di un viaggio nella cultura, si tratta di una regione che ha tanto pane per i vostri denti… e per fortuna non solo pane, vista la vasta scelta di carni, formaggi e altre prelibatezze che questa terra sa offrire.