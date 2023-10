Il ruolo dell’economia in ogni paese è cruciale, ma servono persone capaci per dare una svolta positiva a questo settore, soprattutto in momenti di crisi come quello che stiamo vivendo. Manager e imprenditori sono coloro che possono prendere in mano le sorti dell’Italia, poiché la politica ormai si adatta sempre più a quelle che sono le leggi di mercato, e ogni anno decreti e nuove norme vengono applicati al fine di rendere lo stato più forte (economicamente), così da riversare il benessere acquisito sui cittadini.

La lista dei professionisti del presente e del futuro

Ecco quindi una nuova interessante lista da parte degli esperti di Forbes, i quali hanno scovato ipiù importanti del momento.

Sono manager e imprenditori che hanno già un grande peso nell’economia del paese quelli che Forbes ha elencato nella sua lista dei 100 professionisti in auge nel nostro paese. Parliamo di uomini e donne che hanno fondato società di successo, alcuni sono al timone di importanti multinazionali gestendone la produzione nel nostro paese. Tutti sono accomunati da una leadership innovativa che punta a elementi ormai condivisi da tutti, ossia digitalizzazione e sostenibilità. Ecco una piccola parte dei nomi in ordine alfabetico e le relative posizioni nelle rispettive società:

Alberto Alemagna

fondatore e presidente di Technogym

ceo di Antolini

cofondatrice di Otter Finance

chairman emea e vice-chairman global di AlixPartners

direttore generale di Assobirra

ceo di Renergia

ceo di Novamont

ceo di Parkingo Group

vice presidente divisione MX di Samsung Electronics Italia

ceo di Mediaset

ceo di Maire Tecnimont

ceo di Kama Sport

presidente e fondatore di Dblido e presidente di Unionmare Veneto

ceo di Bonfiglioli Consulting

ceo di Alcantara

direttore dell’Accademia di Comunicazione Strategica

ceo di Angelini Technologies

ad e dg di Schindler

fondatore di Talenti Outdoor Living

ad di Wyser Italia

executive brand advisor per lusso e lifestyle di Formia

Manager e imprenditori di successo oggi

Le parole chiave sono chiare, i manager e gli imprenditori sopra elencati rappresentano solo una piccola parte del vasto elenco stilato da Forbes, ma tutti hanno in comune uno spiccato senso verso l’innovazione.

Alessandra Carra

ceo di Feltrinelli

ad di Pirelli

country manager Italia di Usm

ceo di InfoCert

ceo di La Rinascente

ceo di Elica

direttore globale risorse umane di Mars Petcare

I punti chiave…

Forbes ha stilato i 100 manager e imprenditori italiani più importanti del momento;

uomini e donne che possono far girare l’economia e cambiare le sorti del paese;

tutti sono accomunati da una leadership innovativa che punta al digitale e alla sostenibilità.

Siamo nell’era dell’intelligenza artificiale generativa, e tutti ormai devono approcciarsi a questa nuova tecnologia se vogliono rimanere al passo con i tempi. La sostenibilità è un altro fattore decisivo, visti i tanti nuovi parametri che la politica occidentale sta mettendo sul tavolo. I professionisti citati rispondono tutti a queste esigenze e le premettono come punto fermo della loro missione. Per fortuna c’è poi chi nota gli sforzi del nostro paese anche all’estero, come ad esempio la ricerca del Time che ci svela quali sono a suo parere le migliori aziende italiane . Ma ecco una seconda carrellata di uomini e donne che possono davvero cambiaredel nostro paese con la loro attività: