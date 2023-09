Lavorare in una grande azienda è il sogno di tutti. Soprattutto se molto famosa, perché si pensa che più un’azienda è nota e più le opportunità di carriera aumentano, così come lo stipendio. Ma quali sono le migliori aziende al mondo in cui lavorare? A dircelo è una classifica del Time Magazine, “World’s Best Companies”, realizzata in collaborazione con Statista. Nella classifica spuntano anche alcuni nomi italiani mentre per quanto riguarda i parametri considerati, si tratta di crescita dei ricavi, soddisfazione dei dipendenti e sostenibilità. Guardando a queste variabili, il magazine è riuscito a tirare fuori una lista di aziende al top.

Le migliori aziende italiane e del mondo secondo il Time

Nel dettaglio sono presenti 750 aziende mondiali con un fatturato di almeno 100 milioni di dollari nel 2022, che hanno segnato una crescita economica tra il 2020 e il 2022 e presenti in almeno due aree geografiche del mondo. Il Time ha considerato migliaia di aziende ma queste 750 sono quelle risultate migliori in assoluto perché rispettano i parametri. Nei primi posti si confermano alcune aziende americane come Microsoft, che ha ricevuto 96,46 su 100, seguita da Apple e Alphabet, la società che possiede Google.

Al quarto posto c’è Meta Platforms, un tempo nota come Facebook, mentre al quinto posto si piazza Accenture, azienda irlandese e anche la prima europea nella lista. Sesta posizione per Pfizer seguita da American Express, ottava la francese Electricité de France e nona la tedesca Bmw. Nella top ten c’è anche Dell.

La migliore italiane è Enel al 13esimo posto ma non solo…

Come si nota tra le prime dieci non figura nessuna italiana, che invece possiamo trovare al 13esimo posto, ossia Enel, con un punteggio totale di 91. Altre due aziende italiane fanno parte della top 100 ossia A2A all’89 esimo posto, con un punteggio di 87,73 ed Eni, 97esima con un punteggio di 87,52. Nella top 200, invece, ci sono anche Fineco Bank, che si trova al 105esimo posto, Cassa Depositi e Prestiti, 153esima, e Prysmian 172esima. Dopo la posizione 200, tra le migliori aziende italiane figurano anche Ferrari al 205esimo posto, Intesa Sanpaolo, 212, Fincantieri 234, UniCredit, 271, e Bper Banca, 274. Scendendo ancora nella classifica delle 750 aziende mondiali, troviamo anche Pirelli, che si piazza al 308 esimo posto, Prada al 357esimo posto, Banco Bpm al 444esimo posto e Poste Italiane al 448esimo.

Le altre presenti sono:

Gruppo Iren posizione 458

Ferrero posizione 489

Snam posizione 498

Calzedonia posizione 521

Terna Group posizione 599

Leonardo posizione611

Credito Emiliano-Credem posizione 711

Amplifon posizione 729.

La soddisfazione dei dipendenti è stata valutata attraverso dei sondaggi condotti su 150mila persone, dove erano presenti domande relative a condizioni di lavoro, stipendi, atmosfera, uguaglianza. La crescita dei ricavi, invece, è stata valutata usando il database dei ricavi di Statista.

Come si nota, quindi, alcune realtà italiane fanno parte delle 750 aziende migliori al mondo, un grande risultato per chi ci lavora o sogna di poterci lavorare.

