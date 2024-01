Nuova perturbazione in arrivo sull’Italia, in settimana sono previsti rovesci e addirittura nevicate. Insomma, maltempo sul paese. Le previsioni meteo infatti ci dicono che l’inverno sta per aggiungere un altro step ed entra nel vivo. Dopo il calo di temperature avuto nei giorni scorsi, la morsa del gelo sta per farsi ancora più insidiosa. Vediamo quali sono le regioni maggiormente coinvolte.

Previsioni meteo, brutte notizie in arrivo

Per ora l’inverno è stato caratterizzato da temperature piuttosto miti, anzi addirittura sopra la media stagionale.

Almeno fino alla fine dell’anno. Con l’inizio dell’anno nuovo, invece, e in particolare modo con l’Epifania, sono arrivati pioggia e gelo . Poi il maltempo si è fermato, ma ora le cose stanno nuovamente per cambiare. Infatti, una vasta area depressionaria si sta facendo strada dall’Atlantico e raggiungendo la penisola Iberica. Tra non molto arriverà sull’Europa centrale e il Mediterraneo. Nel giro di 24 ore quindi la situazione meteorologica del nostro paese dovrebbe notevolmente cambiare. Nelle prime ore di domani, mercoledì 17 gennaio, infatti, è attesa una perturbazione che raggiungerà l’Italia dale dalle regioni tirreniche. I settori occidentali peninsulari saranno quelli più colpiti da piogge intense, ma il maltempo interesserà comunque molte zone del paese.

Non solo nubi e piogge, ma farà ritorno anche la neve sulle Alpi. L’aria fredda che colpirà la Val Padana provocherà nevicate anche a bassa quota. Come se non bastasse, previsto anche un forte vento di Libeccio che caratterizzerà invece la giornata di giovedì 18 gennaio. Ad essere particolarmente colpita, soprattutto il versante tirrenico, anche se il fronte principale si sarà ormai allontanato verso levante. Entrando più nello specifico, possiamo dire che al Nord, in particolare in Liguria, ci saranno piogge sin dal mattino a partire da domani. piogge in estensione al resto del Settentrione, seppur di minore intensità.

Maltempo sull’Italia, le previsioni

Neve a partire dai 500 metri, in calo in serata fino a 300 metri sulle Alpi.

Rimanendo ancora nella parte settentrionale del nostro paese, da segnalare sempre per la giornata di domani, fenomeni di gelicidio su Langhe e Appennino Savonese. Al Centro invece la giornata di domani si aprirà con un cielo nuvoloso, con piogge previste su Lazio e Toscana. In giornata i rovesci si intensificheranno e interesseranno anche diverse zone dell’Umbria. Al Sud nubi e piogge intermittenti già al mattino in Campania. Nel pomeriggio le piogge saranno ancora più frequenti in Regione ma non interesseranno altre città del nostro meridione. Qualche lieve rovescio da segnalare solo in Sardegna. Per la giornata di giovedì 18 invece si attende un progressivo miglioramento con neve solo sulle Alpi centro-occidentali.

Il resto del Paese invece godrà di un sensibile miglioramento, salutando quindi almeno per il momento gli episodi di maltempo che caratterizzeranno invece il giorno precedente. Da segnalare solo rovesci intermittenti dalla Toscana all’alta Calabria tirrenica. Infine, capitolo temperature, senza dubbio una delle caratteristiche più importanti quando si tratta di dover fronteggiare il maltempo. Ebbene, le previsioni meteo ci dicono che le temperature saranno in aumento con un clima che tornerà ad essere mite nelle regioni del Centro e del Sud Italia.

I punti chiave…