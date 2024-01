Brutte notizie per il meteo dell’Epifania. Le previsioni infatti ci dicono che l’inverno alla fine sta per arrivare davvero a causa del vortice di bassa pressione che sta per abbattersi sul nostro Paese. Ci aspetta tanta pioggia, neve e burrasche di vento fino a 100 km orari. Ecco dove.

Le previsioni del tempo

L’Epifania tutte le feste si porta via, e stavolta porterà con sè anche il clima mite che abbiamo vissuto fino ad oggi. Dopo aver avvertito un leggero calo delle temperature come preventivato dalle previsioni meteo di Capodanno, ecco che ora si fa davvero sul serio.

Il meteo dell’Epifania infatti ci dice che è in arrivo un vortice di bassa pressione che porterà maltempo sulla nostra penisola. Già in questo momento una depressione centrata sul Baltico sta risucchiando aria molto fredda di matrice artica. Le correnti gelide generate dal fenomeno in Scandinavia hanno raggiunto già Danimarca e Germania e sono ora in arrivo verso Francia, Spagna e Inghilterra. Entro domani 5 gennaio arriveranno nele in breve tempo arriveranno in Italia.

Il clou è infatti atteso proprio per sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Il maltempo è previsto per tutto il weekend e in alcune zone avrà luogo già a partire dalla serata di domani. In un primo tempo comunque le temperature diminuiranno localmente e solo al Nord, mentre da domenica il gelo si sposterà lentamente anche sulle alte regioni dello stivale, per arrivare al suo completamento all’inizio della prossima settimana. Per lunedì 8 gennaio dunque temperature in picchiata su tutto il paese. Per quanto riguarda le nevicate, le prime regioni a essere interessate del fenomeno saranno naturalmente quelle settentrionali. Consapevoli delle possibili variazioni, andiamo a vedere brevemente la situazione nel weekend.

Meteo Epifania, la situazione in Italia

Già da domani mattina tempo in peggioramento sul settentrione e sulla Sardegna.

Previsti rovesci e nevicate sulle Alpi. Nel corso del pomeriggio piogge e rovesci si estenderanno anche alle regioni centrali. In serata sarà ancora maltempo su tutto il Nord, Sardegna e regioni centrali, i fenomeni temporaleschi interesseranno soprattutto le regioni del Nord e la Toscana. Temperature in calo al Nord, mentre per le altre regioni non ci saranno cambiamenti significativi. Il meteo dell’Epifania entra nel vivo nella giornata di sabato 6 gennaio. Lentamente il maltempo lascerà il nordovest per concentrarsi tra il Nordest, l’Emilia Romagna, le regioni centrali e la Sardegna. Tra pomeriggio e sera il maltempo si estenderà anche al resto del, in special modo su Sicilia e Campania.

Si segnalano venti forti, ma le temperature scenderanno ulteriormente soltanto al Nord. Per quanto riguarda invece la giornata di domenica 7 gennaio, maltempo al Nord, al Sud Peninsulare e anche al Centro. Fenomeni temporaleschi sparsi localmente, ma si segnalano soprattutto le temperature in picchiata su tutto il paese. Insomma, per domenica arriva ufficialmente il gelo su tutta l’Italia. Per quanto riguarda il meridione, possiamo dire che l’Epifania è parzialmente salva, quindi se avete intenzione di festeggiare la conclusione delle feste con amici e parenti, il clima dovrebbe ancora reggere. Per i settentrionali, invece, sarà meglio starsene a casa al calduccio.

