L’estate stavolta sembra finita davvero. Con l’arrivo dell’autunno astronomico il 23 settembre, infatti, sull’Italia stanno arrivando due perturbazioni decise, che spazzeranno via gli ultimi scampoli estivi. Secondo gli esperti meteo, inoltre, sta giungendo anche un Ciclone Equinoziale. Ma cerchiamo di capire meglio.

Da giovedì 21 settembre, sull’Italia è in arrivo il maltempo. Le piogge interesseranno prima il Nord e le regioni tirreniche e poi da venerdì, il fronte perturbato sarà ancora più pesante con un passaggio perturbato di origine atlantica che porterà forte maltempo anche al Centro.

Maltempo in arrivo con il Ciclone Equinoziale: piogge e fresco durante il weekend, ecco dove

Su alcune zone del Nord la pioggia cadrà in maniera abbondante con picchi anche di 100mm, senza escluse raffiche di vento e grandine. Sabato 23 settembre, in Italia entrerà in azione un vortice di aria fresca, un vero e proprio ciclone che farà crollare le temperature. Il mattino sono previste forti piogge su Lombardia, Alpi, Prealpi e Liguria mentre le temperature saranno comprese tra 25 e 28 gradi.

Secondo le previsioni meteo del sito www.iLMeteo.it, sull’Italia sta arrivando unOssia unache si forma nel periodo dell’Equinozio d’Autunno, in cui le temperature poi scendono definitivamente lasciando spazio ai valori tipici dell’autunno.

Il Ciclone Equinoziale farà il suo ingresso proprio durante la giornata di sabato 23 settembre, quando correnti atlantiche molto instabili faranno arriveranno dalla Svizzera e daranno via un ciclone che farà crollare i valori termici. Dunque, l’Italia, in questi tre giorni sarà interessata da tre diversi fenomeni per culminare come il Ciclone Equinoziale di sabato. Anche domenica 24 settembre sarà una giornata molto perturbata in gran parte d’Italia, soprattutto al Sud e Medio Adriatico ma piogge e rovesci sono attesi anche in Romagna e Triveneto.

Maltempo anche la prossima settimana

Andando più nel dettaglio, per la giornata di oggi è atteso maltempo al Nord con rovesci o temporali sulla Liguria centro orientale, il Piemonte, la medio alta Lombardia e il Triveneto.

Temporali mattutini anche su Toscana,Marche, Umbria e Lazio. Venerdì 22 settembre il maltempo accompagnerà tutto il Nordovest dal mattino e anche su Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. Al Centro sarà più variabile con temporali sparsi mentre al Sud il tempo sarà meno variabile.

Secondo le previsioni meteo, il maltempo dovrebbe continuare a tratti anche la prossima settimana, soprattutto su Nord e Centro Italia, meno al Sud. Il vero autunno, insomma, inizierà a farsi sentire come è giusto che sia, con i primi freschi e le prime giornate perturbate che ci fanno capire come l’estate sia arrivata davvero al termine. Sempre se dalla fine del mese non arriveranno nuove giornate con il caldo sopra la media stagionale.

Riassumendo