Meteo pazzo a settembre, è allarme climatico, riecco il caldo africano: quando arriva l’autunno?

Il mese di settembre si conferma pazzo dal punto di vista meteorologico. L’estate non è ancora finita e lo dimostra il ritorno dell’anticiclone africano che durerà poco ma abbastanza per farci rimpiangere quei giorni di fresco. Le sorprese però, non sono finite. Perché il fresco, o meglio il clima autunnale, è destinato a tornare e restare ma solo dalla metà di settembre in poi. Almeno stando alle ultime rilevazioni.

Il weekend del 9 e 10 settembre sarà molto caldo, decisamente sopra la media, a causa di un nuovo anticiclone africano che durerà anche per i primi giorni della prossima settimana.

Caldo africano fino a metà settembre, l’estate settembrina farà da padrona

Rispetto alla media del periodo, assisteremo a un aumento delle temperature di 5-6 gradi, un clima molto singolare che non riguarda solo l’Italia ma anche l’Europa. Il caldo anomalo, infatti, toccherà anche alcuni paesi del Nord Europa come la Finlandia, la Francia, la Germania e il Regno Unito.

A Londra i primi di settembre si sono toccati picchi di 31 gradi mai visti a luglio e agosto. Nel Sud dell’Europa, in particolare dell’Italia, ad esempio in Calabria e Sicilia, invece, fino al 9 settembre dominerà il maltempo mentre al Centro nord il caldo farà da padrone con picchi di 36 gradi in Toscana, in Lazio, Umbria, Sardegna e in Pianura Padana.

Quello che stiamo vedendo in questi giorni, e che continuerà per tutto il weekend, è quella che viene chiamata estate settembrina. Per tutto il fine settimana, ma anche per i primi giorni della prossima, gran parte del paese sarà interessato dal caldo africano , con le temperature che potrebbero arrivare anche a 35 gradi in alcune zone.

In particolare, durante il weekend, farà molto caldo sui settori occidentali in Sardegna e sulle regioni tirreniche mentre domenica 10 settembre anche sulle regioni centro settentrionali con massime fino a 33/34°C in Pianura padana. Anche lunedì 11 settembre il caldo dovrebbe continuare ma potrebbe essere uno degli ultimi giorni.

Maltempo forse da metà settembre

Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, infatti, fino a metà mese l’anticiclone africano si farà sentire con valori sopra la media, insomma sembrerà di essere ancora in piena estate. Dalla metà di settembre, però, potrebbe cambiare tutto e dovrebbe iniziare una nuova fase autunnale con rovesci e temporali e un deciso calo delle temperature. Quando arriverà, insomma, il fresco?

Il maltempo, quelo che apre davvero le porte all’autunno, si farà sentire non prima di 7 o 10 giorni come conferma l’esperto sul sito meteogiouliacci.it:

“Il quadro meteorologico europeo è abbastanza chiaro, con un vasto anticiclone che blocca qualsiasi perturbazione in arrivo dall’Atlantico. Per adesso non ci sono le condizioni per un cambio di pattern nei prossimi 7 o 10 giorni.”

Insomma, prima del 15 settembre non se ne parla proprio.

Nel frattempo, secondo il programma dell’Unione europea per l’osservazione meteo e della Terra, Copernicus, l’estate 2023 è stata tra le più calde mai registrate. Secondo il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres: “Il nostro pianeta ha appena sopportato una stagione bollente, il collasso climatico è iniziato”.

