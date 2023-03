LOL 3, quanto guadagnano i comici partecipanti? La stella è Frassica

Ci siamo, oggi 9 marzo è il grande giorno di LOL 3. Su Prime Video sono disponibili le prime puntate di questa attesissima terza stagione. Ma quali sono i comici partecipanti dello show e, soprattutto, quanto guadagnano?

LOL 3, cast e novità della terza stagione

Non ci saranno grandi novità in questa stagione, anzi possiamo dire che il format rimane sostanzialmente inalterato, visto il grande successo delle due stagioni precedenti. Ovviamente, qualche piccolo ritocco verrà comunque effettuato. Cambia innanzitutto la messa in onda, i primi 4 episodi tutti oggi, mentre gli ultimi due arriveranno giovedì prossimo, il 16 marzo. Le regole rimangono invariate, chi ride è fuori. Ci saranno come sempre due vite per ogni comico concorrente, quindi al secondo ammonimento verrà eliminato. Già che invece cambia radicalmente è il cast, com’è giusto che sia. Ecco tutti i partecipanti di questa terza edizione:

Herbert Ballerina;

Fabio Balsamo;

Luca Bizzarri;

Cristiano Caccamo;

Paolo Cevoli;

Marta Filippi;

Nino Frassica;

Paolo Kessisoglu;

Brenda Lodigiani;

Marina Massironi.

Tanti i nomi di spicco, su tutti citiamo la coppia Luca e Paolo, che per l’occasione saranno però rivali, visto che solo uno vince a LOL 3. Si rivede anche Marina Massironi, storico volto di tante edizioni di Mai Dire… della Gialappa’s Band, e per tanto tempo quarto componente del famoso trio composto da Aldo, Giovanni e Giacomo. Grande attesa anche per Hermet Ballerina, indimenticabile protagonista di tanti cortometraggi di Maccio Capatonda.

Quanto guadagnano i comici?

I big di questa edizione di LOL non sono ancora finiti. Gli amanti della comicità via web saranno senza dubbio in fibrillazione per la partecipazione di Fabio Balsamo, terzo elemento dei Jackal a partecipare al programma, dopo Gianluca e Ciro della prima edizione (quest’ultimo anche vincitore del programma). Ci siamo però riservati per ultimo la star forse più grande, stiamo parlando di Nino Frassica.

I suoi giochi dialettali e le continue storpiature lessicali sono ormai proverbiali. La stella però è anche quella che pare si intascherà di più.

Per Frassica si parla infatti di un cachet che va dai 10 mila ai 15 mila euro a puntata. La stessa cifra, o forse leggermente meno, dovrebbero comunque percepirla anche Luca e Paolo, Paolo Cevoli, Marina Massironi ed Herbert Ballerina. Per gli altri partecipanti si parla invece di un compenso di 5000 euro a puntata. Il montepremi finale sarà invece come sempre di 100 mila euro, ma che verrà tutto devoluto in beneficienza, e sarà il vincitore a decidere a quale ente devolverlo. Alla conduzione, ancora una volta Fedez, affiancato anche in questa edizione, come nella seconda, dal simpaticissimo Frank Matano.