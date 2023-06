Liti sui voli aerei in aumento: ecco i motivi e i consigli per volare senza intoppi questa estate

Finita la pandemia, molte persone sono tornate a viaggiare e spostarsi in aereo. Anzi la richiesta è sempre più alta, tanto che spesso la domanda supera l’offerta. Con l’aumento dei passeggeri, inoltre, aumentano anche le liti a bordo, che non mancavano neanche prima, ma ultimamente sono nettamente cresciute. Se all’inizio si litigava sui voli perché qualcuno non indossava la mascherina, adesso molte liti sono legate ai bagagli a mano troppo grandi, o chi a fuma la sigarette elettroniche. Secondo alcuni dati, solo nel 2022 sono state segnalate liti su un volo ogni 568 voli e nel giro di un anno si è visto un aumento del 50% secondo i dati forniti dalla Iata. Numeri che potrebbero essere sottostimati, perché non tutte le compagnie comunicano i problemi a bordo di questo tipo. Ma per cosa si litiga in sostanza sugli aerei?

Sui voli si litiga sempre di più e spesso per il bagaglio a mano (ma non solo)

Tra i motivi più noti, c’è il bagaglio a mano.

Molte persone lo mettono dove non dovrebbero, oppure portano bagagli grandi occupando il posto di altri. In altri casi si segnalano il mancato rispetto delle regole previste a bordo, l’uso di un linguaggio non consono e lo stato di alterazione causato da alcol o farmaci.Anche le violenze fisiche sono aumentate del 61% rispetto al 2021 con un incidente ogni 17.200 voli. Nel 2022, molte liti hanno avuto come causa il fumo di sigaretta elettronica a bordo, altri che non hanno allacciato le cinture di sicurezza e altri ancora che avevano bagagli ingombranti e davano fastidio al vicino di posto hanno provato litigi anche pesanti.

In altri casi, i litigi sono scoppiati in seguito al consumo di alcol portate da terra o per il rifiuto a depositare le valigie.

“Questo aumento dei casi preoccupa molto. Anche se il personale di cabina è addestrato a gestire i casi di passeggeri problematici non è accettabile che le regole previste a bordo non siano rispettate da un nocciolo duro di persone”.

Come scrive Corriere, secondo Conrad Clifford, vicedirettore generale della Iata:

Per questo si chiede la tolleranza zero e che i governi dovrebbero punire i passeggeri problematici.

Liti sui voli aerei in aumento: ecco i motivi e i consigli per volare senza intoppi questa estate

Le liti, poi, sembrano aumentare in estate quando aumentano anche i passeggeri a bordo. Una hostess – e presidente dell’Association of Flight Attendants-CWA, Sarah Nelson, alla Cbs ha invitato chiunque prende un aereo a rispettare le regole a bordo:

“Abbiamo delle regole rigide perché dobbiamo essere al sicuro. E considerando anche che i voli dell’estate possono essere un incubo”

Tra i consigli spicca quello di lasciare spazio anche agli altri nelle cappelliere senza litigare, non portare a bordo cibi con forti odori per non disturbare gli altri e lasciare utilizzare al passeggero che siede in mezzo il bracciolo condiviso. In caso di liti, il consiglio è quello di chiamare subito il personale di bordo. Insomma, il post pandemia ha visto la ripresa dei viaggi, ma anche l’aumento delle discussioni tra passeggeri, che in alcuni casi hanno assunto anche toni forti.

