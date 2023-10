Da qualche mese Amazon è invasa da libri scritti con l’intelligenza artificiale. A segnalare il singolare caso ci ha pensato la scrittrice australiana Catherine Bilson, la quale già a giugno aveva mostrato sui suoi social la strana tendenza. Nello screenshot dell’autrice infatti si faceva menzione di una guida relativa ai romanzi rosa per adolescenti e giovani adulti. Il titolo del libro era wait you love me (frase del tutto sgrammaticata) e offriva una didascalia da una sinossi decisamente incerta.

Amazon fa il pieno di testi scritti con l’AI

Cosa sta succedendo sul portale dedicato allo shopping online?

eBook e libri scritti con l’intelligenza artificiale. È questo il trend che si sta registrando su Amazon. Il colosso dello shopping online sta accumulando nel proprio catalogo una serie di opere autopubbliche che vengono scritte non da autori in carne ed ossa, ma semplicemente dalle nuove tecnologie come ChatGPT che offrono la possibilità di stilare lunghi testi che fungono da guida per svariati argomenti. Per gli autori di tali libri basta inserire l’argomento e lasciare che l’AI faccia tutto il resto. Il risultato è che spesso tali testi presentano errori, brutture grammaticali e sintassi a dir poco incerta. E il paradosso è che Amazon decide anche di premiarli, visto che li piazza in alte posizioni nel suo motore di ricerca.

Per chi non lo sapesse, Amazon funge anche da editore, poiché permette a chiunque di pubblicare autonomamente la propria opera sul sito e venderla. Tra l’altro le percentuali sono anche particolarmente vantaggiose, visto che in buona sostanza offre percentuali che si avvicinano quasi al 40%, mentre invece i veri editori difficilmente danno più del 10% (se si tratta di uno scrittore già affermato e particolarmente famoso). Con l’avvento dei software di intelligenza artificiale, la diffusione di libri autopubblicati è cresciuta ulteriormente, e oggi è possibile caricare sulla piattaforma un libro di centinaia di pagine scritto in poche ore.

Libri scritti con l’intelligenza artificiale

Lo stesso ChatGPT viene a volte indicato come coautore di tali libri scritti con l’intelligenza artificiale, come. ChatGPT: An In-Depth Exploration, una guida alla «rivoluzione dei Chatbot» scritta in collaborazione con un chatbot, appunto.

I casi singolari e a spesso inquietanti si sprecano. A farla da padrone sono sicuramente testi riguardanti proprio l’AI, ma non mancano anche incursioni su argomenti che con l’intelligenza artificiale generativa hanno davvero poco a che fare. Ci sono libri per bambini di sole due pagine, ma anche un libro di pseudo teologia che parla di apocalisse. Questi sono solo alcuni degli esempi che possiamo offrire in merito a libri scritti con l’intelligenza artificiale. C’è poi chi firma il testo senza citare il software utilizzato, ma dai risultati si evince chiaramente che sia stato scritto con tale ausilio. L’influenza dell’AI ormai nel nostro quotidiano sta probabilmente superando i limiti. E dire che l’AI può avere funzioni molto più sensate, come ad esempio quelle che si sta cercando di sfruttare nel campo della medicina.

Non lamentiamoci poi che i numeri dell’editoria in Italia siano a dir poco preoccupanti. A conti fatti, però, il problema dei libri scritti con l’intelligenza artificiale riguarda il nostro paese solo in modo marginale, visto che su Amazon proliferano soprattutto opere straniere che si sono servite di tale tecnologia. Il problema è che questi testi riescono a posizionarsi meglio di guide serie sul portale. Questo perché i loro autori, anche se non sanno scrivere (o semplicemente non lo fanno affatto e lasciano fare tutto al software) hanno una buona conoscenza dell’algoritmo di Amazon e quindi si sanno posizionare bene nei risultati di ricerca.

C’è poi chi lamenta anche ulteriori rischi, come l’associazione di micologi di New York, i quali segnalano che la diffusione di queste guide è dannosa in quanto presentano informazioni completamente sbagliate. Dalle pagine di alcuni di questi autori si scopre poi che alcuni di essi hanno caricato molti libri tutti nello stesso giorno. Recente Amazon ha cercato di contrastare la cosa mettendo un limite al numero di articoli da poter pubblicare nello stesso giorno., ma crediamo che tale presa di posizione non sia affatto sufficiente.

I punti salienti…