Le spiagge più belle d’Italia per l’estate 2022 secondo Reputation Rating

Reputation Rating, motore di ricerca e comparazione di brand basato sulla reputazione, ha stilato la lista delle spiagge più belle d’Italia per l’estate 2022. La regione con più spiagge (2) in classifica è la Puglia, premiata per Punta della Suina (provincia di Lecce) e Canneto Beach (provincia di Taranto). Immancabili anche la Sicilia e la Sardegna, rispettivamente al secondo e al decimo posto con Cala del Bue Marino (San Vito Lo Capo) e Cala Spalmatore (Arcipelago della Maddalena). Nella top 10 anche la provincia di Ferrara con il Lido di Comacchio. Spazio poi per Gaeta è l’iconica spiaggia dei 300 Gradini e l’affascinante spiaggia di Maramusa in quel di Tropea (vincitrice lo scorso anno del concorso Borgo dei Borghi).

Ma scopriamo insieme quali sono le spiagge italiane più belle in cui prendere il sole nell’estate 2022 secondo il motore di ricerca Reputation Rating, dopo aver visto le più belle in Europa.

Elenco delle spiagge più belle d’Italia per l’estate 2022

Cala Spalmatore – Arcipelago della Maddalena (Sardegna)

Punta della Suina – Gallipoli (Puglia)

Spiaggia dei 300 Gradini – Gaeta (Lazio)

Spiaggia di Maramusa – Tropea (Calabria)

Lido di Comacchio – Ferrara (Emilia-Romagna)

Punta Penna – Vasto (Abruzzo)

Canneto Beach – Taranto (Puglia)

Spiaggia delle Due Sorelle – Sirolo (Marche)

Cala del Bue Marino – San Vito Lo Capo (Sicilia)

Baia del Buon Dormire – Palinuro (Campania).

In lizza anche le Due Sorelle di Sirolo

Il primo posto va alla baia del Buon Dormire, in Cilento, nel sublime scenario di Palinuro. Seconda posizione per la già citata cala del Bue Marino a San Vito Lo Capo, mentre il podio è completato dalla suggestiva spiaggia delle Due Sorelle di Sirolo, graziosa città immersa nel parco della Riviera del Conero, nelle Marche.

Menzione di nota anche per Punta Penna, lungo il litorale di Vasto, che è riuscita nell’impresa di raggiungere il quinto posto alle spalle soltanto di Canneto Beach e davanti al Lido di Comacchio.