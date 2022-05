Le 40 spiagge d’Europa più belle del 2022 secondo The Guardian

Con 7 spiagge a testa, Grecia e Francia dominano l’elenco delle 40 spiagge d’Europa più belle del 2022 secondo The Guardian, autorevole quotidiano britannico. L’Italia si piazza al di sotto anche della Spagna, che con 6 spiagge occupa la terza posizione di un podio ideale per numero di località scelte dalla redazione del giornale inglese, dopo la lista delle migliori spiagge del Mediterraneo. Il Bel Paese chiude al quarto posto, in coabitazione con il Portogallo e con 5 spiagge: Sardegna e Sicilia possono vantare “solo” una spiaggia a testa, così come la Puglia; la vera sorpresa arriva da altre due regioni, vale a dire Lazio ma soprattutto Marche, premiate da The Guardian grazie a due autentiche perle.

Migliori spiagge dell’Italia

-San Michele, Sirolo, Marche

-Punta della Suina, Puglia

-Sa Colonia, Sardegna

-Calamosche, Sicilia

-Sperlonga, Lazio

Spiagge più belle della Grecia

-Fteri, Cefalonia

-Elafonisi, Creta

-Sarakiniko, Milos

-Plaka, Naxos

-Karavostasi, Epirus

-Simos, Elafonisos

-Vagia Bay, Serifos, Isole Cicladi

Spiagge della Germania

-Sellin, Rugen

Migliori spiagge della Spagna

-Ses Illetes, Formentera

-Torimbia, Asturie

-Carnota, Galizia

-Cala Trebaluger, Menorca

-Sopelana, Basque country

-Calblanque, Murcia

Le migliori dell’Irlanda

-Ballybunion, County Kerry

-Glassilaun, County Galway

Le più belle del Montenegro

-Drobni Pijesak

Migliori del Portogallo

-Praia de Cacela Velha, Algarve

-Praia da Fisica, Costa de Prata

-Praia de Canieros, Ferragudo, Algarve

-Praia da Zambujeira do Mar, Costa Vicentina, Alentejano

-Praia das Bicas, Sesimbra, Lisbona

Le migliori dell’Olanda

-Beach Paal 31, De Cocksdorp, Texel

Migliori della Francia

-Plage des Amiets, Cléeder, Britannia

-Plage de la Vieille Eglise, Normandia

-Saint Jean de Luz, Basque

-Plage de Palombaggia, Corsica

-Plage de l’Aiguille, Théoule sur Mer, Alpi Marittime

-Plage de Saint Clair, Le Lavandou, Var

-Plage des Coussoules, Leucate, Aude

Migliori della Turchia

-Kaputas, Kalkan

Migliori della Croazia

-Krivica, Losinj

-Plaza Divna, Peljesac

-Mlini, Pakleni Islands

Le più belle dell’Albania

-Porto Palermo, Qeparo, Vlore County.