Le spiagge più belle del Mediterraneo dove prendere il sole la prossima estate

Quali sono le spiagge più belle del Mediterraneo? Una domanda che ricorre spesso tra le persone che sognano una vacanza al mare durante le giornate più calde dell’estate. D’altronde è ora di sfatare un falso mito, secondo cui esistono soltanto le spiagge tropicali: non è vero, a maggior ragione se si pensa a isole come la Sardegna e la Sicilia, che di certo non hanno nulla da invidiare alle mete esotiche più rinomate. Perché spendere un patrimonio per l’aereo e il pernottamento in un resort di lusso quando si possono raggiungere destinazioni altrettanto belle e più accessibili?

Di seguito la lista delle spiagge più belle del Mediterraneo secondo il portale SiViaggia, dove poter restare ore e ore a prendere il sole la prossima estate godendo di un mare cristallino

Ecco l’elenco delle spiagge più belle del Mediterraneo secondo il recente articolo pubblicato sull’argomento da SiViaggia, punto di riferimento in Italia per chiunque voglia organizzare un weekend o una vacanza nel Bel Paese o all’estero.

Spiaggia di Ghajn Tuffieha – Malta

Baia di San Paolo – Isola di Rodi – Grecia

Cala Gat – Isola di Maiorca – Spagna

Spiaggia di Tel Aviv – Tel Aviv – Israele

Spiaggia di Santa Giulia – Corsica – Francia

Petra Tou Romiou – Cipro

Spiaggia di Punta Rata – Croazia

Cala Tonnarella dell’Uzzo – Trapani – Sicilia

Spiaggia di Sidi Bou Said – Tunisia

Spiaggia di Oludeniz – Turchia.

Cala Tonnarella dell’Uzzo tra le più belle

La rappresentante dell’Italia è Cala Tonnarella dell’Uzzo, nel fantastico scenario della Riserva dello Zingaro, in Sicilia. Si può raggiungere percorrendo un sentiero ripido, attorno al quale cresce la rigogliosa vegetazione dell’isola.

Non manca all’appello nemmeno la Corsica, in grado di offrire una bellezza incontaminata come la spiaggia di Santa Giulia. Un’altra spiaggia del Mediterraneo che merita la nostra attenzione è la spiaggia di Oludeniz, in Turchia, con alle spalle la celebre laguna blu e di fronte le isole greche del Peloponneso.

