Alzi la mano chi non ha un gatto o un cane. I nostri fedeli amici a quattro zampe sono esigenti e noi siamo sempre pronti a soddisfare le loro esigenze nutrizionali e non. La scelta delle crocchette, quindi, è fondamentale per la salute generale dei gatti e quella del loro pelo, come lo è altrettanto quella del cibo umido. In questo articolo presenteremo le migliori crocchette per gatti di tutte le età secondo Today, che ha dedicato al tema un lungo approfondimento molto esaustivo.

Le migliori crocchette per gatti di tutte le età per i nostri amici a 4 zampe

Ecco la lista delle migliori crocchette per gatti di ogni tipo e di qualunque età secondo l’approfondimento pubblicato su Today, dopo aver approfondito il tema del miglior cibo per gatti secondo Altroconsumo.

Migliori crocchette per gatti di ogni tipo ed età – Crocchette grain free alla carne marcate Orijen

Migliori crocchette linea mantenimento per gatti adulti – Crocchette al pesce Maintenance di Schesir

Crocchette al salmone e riso per gatti sterilizzati – Holistic Sterilised di Almo Nature

Migliori crocchette per gatti sterilizzati – Crocchette N&D grain free al pollo e melograno di Farmina

Crocchette per gatti dalla digestione sensibile – Crocchette al salmone senza cereali Venandi Animal

Migliori crocchette all’anatra per gatti esigenti – Sensitive di ItalianWay

Migliori crocchette per gatti fino ai 12 mesi di età – Crocchette al pollo e riso Crazy di Brit Care

Migliori crocchette per la crescita dei gatti più piccoli – Crocchette senza cereali con pesce, pollo e anatra di Edgard & Cooper

Migliori crocchette per gatti maturi dai 7 anni in poi – Crocchette grain free al pesce Marvellously di Lily’s Kitchen

Migliori crocchette per gatti adulti con sistema urinario sensibile – Crocchette al pollo Urinary di Sanabelle

Come capire se una crocchetta è di qualità

Per individuare la migliore tipologia di croccantini per il proprio gatto, è importante innanzitutto leggere la lista degli ingredienti.

È importante ad esempio che le proteine siano il primo ingrediente, dato che sono indispensabili per la salute del gatto. A questo proposito, la carne è uno degli elementi più importanti in assoluto, poiché in essa sono presenti proteine particolarmente digeribili. Occorre poi preferire le crocchette senza cereali (grain free) e quelle con carni fresche o disidratate.

Per stabilire se una crocchetta è di qualità o meno è molto importante anche controllare la tabella nutrizionale. Prima di tutto occorre prendere in considerazione la percentuale delle proteine gregge, che devono essere tra il 25 e 30% per un gatto adulto (percentuali più alte per un gatto più piccolo). C’è poi da considerare il valore dei grassi grezzi (o degli oli grezzi), che sta a indicare la percentuale di grassi contenuta all’interno delle crocchette: se un gatto vive in casa, l’ideale è che la percentuale sia compresa tra il 15 e il 20%, invece per un gatto obeso non deve superare il 10%. Bisogna poi prestare attenzione alle fibre grezze, altro ingrediente essenziale che consente ai gatti di non diventare stitici. In questo caso, la percentuale ideale è compresa tra il 2,5 e il 5%.

Riassumendo

– Quali sono le migliori crocchette per gatti, indipendentemente dalla tipologia e dall’età?

– È importante scegliere i migliori croccantini in assoluto per garantire uno stato di salute generale e del pelo ottimale.

– Le crocchette per gatti di qualità contengono come ingrediente principale le proteine.

– Le proteine gregge devono essere comprese tra il 25% e 30% per un gatto adulto (percentuali più alte per i gatti più piccoli)

– Le crocchette per gatti ideali devono contenere fibre grezze nella misura tra il 2,5% e il 5%.