Le migliori città turistiche del mondo da visitare nel 2022 nell’era covid

Il Covid non ci ha ancora lasciato, ma il lento ritorno alla normalità appare come un processo inevitabile. Molti Paesi in Europa e nel resto del mondo stanno allentando, se non cancellando del tutto, le restrizioni imposte durante la pandemia, segno di come i governi in primis vedano finalmente la luce in fondo al tunnel. La stessa luce che vedono i turisti, oggi più che mai determinati a riprendere le care vecchie abitudini pre-pandemia e tornare a viaggiare. Quali sono, allora le migliori città turistiche da visitare nel 2022?

Covid, le migliori città del mondo dove andare in vacanza durante la pandemia

Euromonitor International ha pubblicato l’edizione di quest’anno della classifica delle 100 migliori città al mondo dove andare in vacanza. Rispetto all’era pre-Covid, cambiano i parametri attraverso cui si assegna una determinata valutazione anziché un’altra. Se prima infatti gli arrivi internazionali rivestivano un ruolo fondamentale, oggi incidono altri fattori: sostenibilità, qualità della vita, efficacia nella risposta alla diffusione del Covid, economia cittadina e infrastrutture.

Quali sono le migliori città turistiche del mondo nell’era Covid? A seguire la classifica elaborata quest’anno da Euromonitor International.

Classifica migliori città turistiche nell’era Covid secondo Euromonitor International

Parigi

Dubai

Amsterdam

Madrid

Roma

Berlino

New York

Londra

Monaco di Baviera

Barcellona

Il podio vede al comando Parigi, che ottiene punteggi altissimi sia nei servizi turistici sia nelle attrattive. Pollice in alto anche per Dubai, in grado di competere con le migliori città al mondo per sicurezza e attrazioni. Terzo posto per Amsterdam, tra le più equilibrate in tutti i parametri presi in considerazione quest’anno (così come dodici mesi fa) da Euromonitor International.

A sorpresa, in quinta posizione ecco Roma. La capitale italiana riceve voti molto alti soprattutto per servizi, infrastrutture e luoghi di attrazione. Impossibile, d’altronde, fare molto meglio della città eterna quando si inizia a parlare di monumenti, musei, eccetera. Nonostante siano trascorsi più di duemila anni, il suo fascino rimane immutato (e qualcosa ci dice che lo continuerà a essere ancora per tanti anni).