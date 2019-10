Le città più rumorose e le più silenziose, la classifica

Quali sono le città più rumorose al mondo? E quelle più silenziose? Grazie a speciali apparecchi acustici è possibile misurare l’inquinamento acustico, un fattore che a volte viene sottovalutato, ma che invece è importante anche per la nostra salute. Andiamo quindi a scoprire quali sono le città più caotiche al mondo a livello sonoro, e quali invece sono invece completamente silenziose.

Classifica città più rumorose al mondo

1. Guangzhou, China

2. Delhi, India

3. Cairo, Egypt

4. Mumbai, India

5. Istanbul, Turkey

6. Beijing, China

7. Barcelona, Spain

8. Mexico City, Mexico

9. Paris, France

10. Buenos Aires, Argentina

Per fortuna siamo salvi, o quanto meno non compariamo in questa brutta top ten di città super rumorose. Ma come ce la caviamo invece con quelle più silenziose?

1. Zurich, Switzerland

2. Vienna, Austria

3. Oslo, Norway

4. Munich, Germany

5. Stockholm, Sweden

6. Dusseldorf, Germany

7. Hamburg, Germany

8. Portland, US

9. Cologne, Germany

10. Amsterdam, Holland

Purtroppo non compariamo nemmeno nella classifica delle più silenziose, dove invece le città del nord Europa fanno incetta e compare anche una a stelle e strisce. Ma a questo punto chiudiamo con le italiane. Nelle prime 50 posizioni non potevano mancare Roma e Milano tra le più rumorose. Il capoluogo lombardo è al 36esimo posto, mentre la capitale è addirittura 14esima, poco fuori dalla top ten. Ma andiamo a vedere a questo punto quali sono le città italiane più rumorose.

1 – Roma

2 – Milano

3 – Palermo

4 – Napoli

5 – Torino

6 – Firenze

7 – Bologna

8 – Bari

9 – Catania

10 – Cagliari

Potrebbe interessarti anche: Diabete, studio rivela che i familiari dei malati faticano a gestire il problema

Condividi su