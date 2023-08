Le 5 migliori Spa del mondo nel 2023 secondo Travel + Leisure

Godersi qualche giorno in un centro benessere è il sogno di tutti, sarà per questo che non di rado le Spa sono prese d’assalto da chi cerca svago e relax. La rivista statunitense Travel + Leisure ha pubblicato la classifica annuale World’s Best Awards ossia le migliori Spa del mondo. Tra i premi assegnati anche quello di Favorite International Destination Spa. Non fanno parte della classifica i centri benessere degli Stati Uniti d’America, ma quelli di tutti gli altri Paesi del mondo. E per chi non lo sapesse, sottolineiamo che l’elenco delle migliori 5 spa del mondo è basato sui giudizi dei lettori della rivista americana e non di una giuria di esperti. Detto questo, l’Italia può esultare con due spa nelle prime cinque posizioni a livello mondiale. Tra l’altro, una di queste è prima in classifica.

Classifica migliori Spa del mondo nel 2023 secondo la rivista Travel + Leisure

Ecco l’elenco dei 5 migliori centri benessere del mondo nel 2023 secondo i giudizi dei lettori della rivista americana Travel + Leisure.

The Ranch Italy a Palazzo Fiuggi – Fiuggi – 99,42 voto lettori Travel + Leisure

Chiva-Som – Hua Hin – Thailandia – 98,62 voto lettori Travel + Leisure

Ananda in the Himalayas – Uttarakhand – India – 95,73 voto lettori Travel + Leisure

Rancho La Puerta – Tecate – Messico – 95,63 voto lettori Travel + Leisure

Terme di Saturnia – Saturnia – Italia – 94,67 voto lettori Travel + Leisure

Al primo posto c’è Palazzo Fiuggi, a distanza di un anno dall’inaugurazione del nuovo centro benessere di lusso con al centro l’esclusivo programma The Ranch. Il prezzo per sette notti a persona in una camera doppia è a partire da 9.100 dollari. Non proprio economicissimo, diciamo così.

Al secondo posto c’è il Chiva-Som, un noto rifugio della città balneare Hua Hin, in Thailandia.

La maggior parte delle persone che si reca qui lo fa per migliorare la gestione dello stress oppure la forma fisica. Tra i programmi inclusi si annoverano integratori personalizzati e test genomici.

Sul gradino più basso del podio si posiziona la spa Ananda in the Himalayas, presso la destinazione termale Uttarakhand, in India. Si trova sopra la città di Rishikesh, famosa per ospitare uno dei centri spirituali dell’India più popolari, ai piedi dell’Himalaya, non lontano dal Gange. Il personale della struttura adopera trattamenti ayurvedici e olistici, che spingono gli ospiti a riconsiderare i principi di benessere ed equilibrio.

Le 5 migliori Spa del mondo nel 2023 secondo Travel + Leisure

Nella top 5 segnaliamo le Terme di Saturnia, tra le più popolari destinazioni termali al mondo. Sono 122 ettari di benessere psicofisico nella Maremma toscana, nelle immediate vicinanze dell’omonimo borgo medievale in provincia di Grosseto. Il resort rimane aperto durante tutto l’anno, con gli ospiti che possono fare affidamento anche sull’innovativo centro SPA & Soft Medical.

Riassumendo

– Travel + Leisure, celebre rivista americana, ha pubblicato la classifica annuale World’s Best Awards con le migliori 5 spa internazionali secondo i voti dei suoi lettori.

– Ci sono ottime notizie per l’Italia, che nella nuova classifica pubblicata quest’anno è in prima e quinta posizione, inserendo ben due centri benessere nella top 5.

– Al primo posto ecco Palazzo Fiuggi, dove è attivo da un anno l’esclusivo programma The Ranch Italy.

– Soggiornare in una camera doppia non è proprio economico, dato che a persona viene richiesto un importo a partire da 9.100 dollari per un soggiorno di sette notti.

– Nella top 5 anche le Terme di Saturnia, una delle più popolari località termali al mondo situate presso l’omonimo borgo medievale in provincia di Grosseto.