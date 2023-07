Non sai dove andare in vacanza? Ecco le migliori mete last minute per agosto

Quest’anno le vacanze sono molto più care e per questo non pochi italiani hanno deciso di aspettare a prenotare, sperando in qualche last minute. Agosto resta il mese più gettonato per le partenze insieme a luglio. Anche se i prezzi sono nettamente più alti, sono milioni gli italiani che decidono di partire ad agosto. I rincari dei voli e degli hotel, però, hanno portato molti cittadini a partire all’ultimo, sperando di trovare qualche ottima offerta. In sostanza, non sempre chi parte decide di organizzare tutto mesi prima, ma c’è anche chi rischia e spera di scovare qualche buona opportunità all’ultimo. Ma dove andare ad agosto patendo last minute?

Dove andare ad agosto scegliendo le destinazioni last minute

Tra le mete più quotate per le partenze last minute soprattutto ad agosto, ci sono sicuramente le isole Baleari. Scegliendo tra Ibiza, Formentera, Maiorca e Minorca, infatti, è possibile trovare opportunità last minute anche perchè di solito sono destinazioni molto quotate.

C’è da dire che le Baleari sono perfette per ogni tipo di viaggiatore, dai giovani che cercano divertimento, alle famiglie che cercano belle spiagge e villaggi, fino alle coppie a caccia di vacanze romantiche. Le Baleari, infatti, offrono un mix perfetto di mare, natura, divertimento, città e località da scoprire e il fatto che ci sono tanti collegamenti aerei e numerose strutture, le rendono una meta appetibile. Ecco perché risultano perfette per organizzare un last minute anche in alta stagione.

Un’altra destinazione ideale per vacanze last minute è sicuramente la Croazia, già molto economica ma ancora più facile da organizzare a causa della vicinanza all’Italia. In Croazia si può arrivare sia in auto che in traghetto, i prezzi sono abbordabili e quindi organizzare un viaggio last minute diventa l’occasione perfetta per scoprire le città e le spiagge croate. Anche la vicina Slovenia è una meta low cost da considerare se si vuole partire all’ultimo.

Partire last minute anche ad agosto, scegli le migliori mete

Qui si possono abbinare città, laghi, parchi e grotte e la spesa non sarà mai eccessiva.

Per chi ama il mare, anche alcune isole greche come Mykonos, Corfù e Creta, tanto per fare alcuni nomi, essendo molto popolari e con tante strutture offrono delle buone opportunità per organizzare dei last minute. Non è raro trovare pacchetti volo e hotel o appartamento a prezzi stracciati. Ma a patto di partire davvero a ridosso della prenotazione. Quindi nel giro di 3-4 giorni.

In Italia, anche le Dolomiti offrono spunti e idee per partenze last minute. Le strutture in Trentino Alto Adige sono davvero tantissime e non è difficile trovare alberghi che hanno ancora stanze disponibili anche all’ultimo momento. Il vantaggio di scegliere una vacanza sulle Dolomiti ad agosto è il fatto che non solo si troveranno panorami stupendi, ma anche aria fresca e tante possibilità per escursioni e attività all’aria aperta.

Non sai dove andare in vacanza? Ecco le migliori mete last minute per agosto

Da non dimenticare le capitali europee. Anche se i voli costano di più, è anche vero che le città europee rimangono il salvavita per eccellenza quando bisogna organizzare un viaggio last minute. Cosa c’è di meglio, allora, che partire qualche giorno per Berlino, Parigi, Barcellona, Londra, o magari Praga, Budapest, Riga o Tallin in estate? Ognuna saprà offrire spunti diversi e per chi non ama decidere molto prima quando parire si confermano le mete ideali.

Riassumendo