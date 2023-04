Le 3 migliori enoteche di Milano per degustare vini di qualità a pochi euro

Il vino è una delle bevande più antiche dell’umanità e da alcune scoperte si pensa che esso fosse già conosciuto all’epoca dei neolitici. Da allora ne ha fatta di strada ed è diventato parte integrante della gastronomia italiana. Nelle migliori enoteche c’è l’imbarazzo della scelta, si possono infatti scoprire e assaporare vini di qualità che provengono da diverse regioni della penisola. Inoltre molti locali offrono anche la possibilità di abbinare questa bevanda a prodotti della gastronomia locale come dolci, pane, salumi e formaggi. In più presso le enoteche si può anche partecipare a eventi e corsi dedicati al vino.

Quali sono allora le 3 migliori di Milano per degustare questo nettare degli dei a pochi euro senza rinunciare alla qualità?

La top 3

Tra le migliori enoteche di Milano dove degustare vino di qualità insieme a prodotti gastronomici locali c’è El Vinatt. Si trova nel quartiere Giambellino-Lorenteggio ed è uno dei locali più accoglienti ed economici della capitale della moda.

N’Ombra de Vin

Il posto è piccolo e semplice in quanto consta di tavolini di legno e di una parete ricoperta di bottiglie. Nonostante sia piccino, offre comunque una vasta scelta di vini italiani e stranieri (oltre trecento) con una predilezione, però, per quelli biodinamici e natural i. Inoltre in questo luogo si possono assaggiare anche prodotti tipici locali e poi vengono organizzate delle degustazioni guidate e delle serate a tema. Il costo? Per un calice di vino, il prezzo medio è di circa 4 euro.

Non c’è solo El Vinatt tra le enoteche più famose e frequentate di Milano. Nel cuore di Brera, troviamo anche N’Ombra de Vin la cui location è davvero suggestiva.

È ubicata, infatti, all’interno di una ex chiesa sconsacrata del diciassettesimo secolo che conserva ancora oggi un fascino misterioso e antico. Rispetto all’altra, però, dispone di un catalogo maggiore di vini tra italiani e stranieri molti dei quali sono rari e preziosi.

Anche quest’enoteca, come l’altra, propone una selezione di salumi e formaggi tipici e italiani e si possono gustare piatti caldi come le tagliatelle i risotti. E non è finita, N’Ombra de Vin è anche il luogo ideale per gli amanti della musica jazz e blues in quanto ogni sera si può assistere a un concerto live. Il costo medio di un calice è un po’ più alto dell’altra, circa 5 euro.

E per finire

La nostra top 3 delle migliori enoteche di Milano si chiude con Ricerche Vino che è uno dei locali più innovativi di questa metropoli che si trova a via Vincenzo Monti. L’interno del locale ha un design minimalista ed elegante con pareti bianche e luci soffuse. Così come N’Ombra de Vin offre un vasto catalogo di vini (più di 1000 sempre tra italiani e stranieri) ed anche una cucina raffinata e creativa che si basa su prodotti freschi e stagionali. Così come l’altra, anche questa enoteca organizza eventi e degustazioni tematiche ed il prezzo medio di un calice di vino è di 6 euro circa.

Ecco, dunque, le 3 migliori enoteche di Milano per degustare vini di qualità senza spendere troppo. Che siate esperti o principianti, in questi locali troverete sicuramente il vino che fa per voi, accompagnato da un servizio professionale e da un’atmosfera accogliente e raffinata.

[email protected]