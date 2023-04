Migliori vini rossi italiani da provare questa primavera secondo due classifiche

Il vino è una di quelle bevande che non possono mai mancare sulle nostre tavole. Guai a non avere una bottiglia a disposizione per una cena speciale o un evento. Quali sono i migliori vini rossi da gustare nella primavera 2023? Per rispondere a questa domanda ci aiutiamo con due classifiche. La prima l’ha stilata il sito Wine & Food Tour, la seconda invece appartiene alla guida internazionale 5StarWines della celebre rivista 5starWines. Quest’ultima, tra le altre cose, ha ricevuto la ribalta della cronaca proprio durante l’ultima edizione di Vinitaly, la più grande manifestazione dedicata al mondo del vino.

Classifica dei migliori vini rossi da gustare questa primavera

Sul podio della classifica dei migliori vini rossi da provare in questa stagione figurano due toscani come il Bolgheri Sassicaia della tenuta San Guido e il Solaia Toscana 2018 della cantina Marchesi Antinori, rispettivamente al secondo e terzo posto. Il premio di miglior vino va invece all’Es ’19 della tenuta di Gianfranco Fino, in Puglia.

Es ’19 – Gianfranco Fino – Puglia

Bolgheri Sassicaia – Tenuta San Guido – Toscana

Solaia Toscana 2018 – Marchesi Antinori – Toscana

San Leonardo Vigneti delle Dolomiti (annata 2016) – Trentino

Masseto – Toscana

Montiano Lazio Rosso – Cotarella – Lazio

Habemus del 2018 – San Giovenale – Lazio

Monteverro Toscana Rosso di Monteverro – Toscana

Torgiano Rosso – Lungarotti – Umbria

Montefalco Sagrantino – Umbria

Guida 5StarWines di 5tarWines: i premi del 2023

La regione più rappresentata si conferma la Toscana con quattro vini rossi (gli altri due sono il Masseto e il Monteverro Toscana Rosso). Seguono con due vini a testa Umbria (Montefalco Sagrantino e Torgiano Rosso) e Lazio (Habemus del 2018 e Montiano Lazio Rosso). Le altre due regioni in classifica sono Puglia (prima con l’Es ’19) e il Trentino-Alto Adige con il San Leonardo Vigneti delle Dolomiti.

Intanto la rivista 5starWines, in occasione del Vinitaly di quest’anno, ha diffuso la classifica dei migliori vini italiani in base a diverse categorie, tra cui bianco, rosso, frizzante e dolce.

Al termine del test, il vincitore di questo 2023 è il Barolo DOCG Sarmassa del 2018, premiato con il titolo di miglior vino rosso italiano. Il vino viene prodotto a Barolo, in provincia di Cuneo, dall’azienda Marchesi di Barolo.

Questi, invece, gli altri vincitori premiati nell guida internazionale 5StarWines – the Book:

Emilia IGT Lambrusco frizzante primo fiore N.V. – Amadei Franco – Voto 92 – Miglior frizzante

Etna DOC Nerello Mascalese rosato “Amuri di fimmina e amuri di matri” 2021 – Al Cantara – Voto 92 – Miglior vino rosato

Ben Ryé 2021 Passito di Pantelleria – Donnafugata – Voto 92 – Miglior vino dolce

Greco di Tufo D.O.C.G. 2022 – Terre d’Aione – Voto 95 – Miglior vino bianco

Costa d’Amalfi DOC “Furore Bianco” fiorduva 2021 – Voto 97 – Miglior vino italiano

Al-Cantara – Cantina dell’anno (produttore del Miglior vino rosato).

Insomma, la scelta è davvero vasta.