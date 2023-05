Tempo di mare e vacanze: le 10 spiagge italiane più ricche del 2023

Quali sono le spiagge italiane più ricche di quest’anno? O meglio quali sono le spiagge capaci di generare più ricavi dal turismo quest’anno? Il clima pazzo degli ultimi dodici mesi ha portato numerose persone in spiaggia anche in periodi dove di solito in passato si era abituati a uscire con la giacca a vento. Quest’anno c’è chi ha la convinzione che possa essere l’estate più calda di sempre, quindi è inevitabile che si inizi a pensare alle vacanze estive. Ed ecco che prendiamo al balzo l’occasione per presentare una speciale classifica con protagoniste le spiagge più gettonate dai turisti, italiani e non. Quelle cioè dove i visitatori spendono di più per il loro soggiorno estivo.

Classifica delle 10 spiagge che generano più ricavi dal turismo

Rimini: 1,4 miliardi di euro

Bibione: (San Michele al Tagliamento): 1,3 miliardi di euro

Cavallino-Treporti: 1,2 miliardi di euro

Jesolo

Caorle

Palermo

Lignano Sabbiadoro

Sorrento

Riccione

Cervia.

Davanti a tutti c’è Rimini, da sola in grado di generare ricavi per 1,4 miliardi di euro. Sul podio anche Bibione e Cavallino-Treporti, entrambe in provincia di Venezia, con ricavi rispettivamente di 1,3 miliardi e 1,2 miliardi di euro. La provincia di Venezia riesce a superarsi piazzando altre due spiagge nella top 5, quelle di Jesolo e Caorle. Se è vero dunque che il primato spetta alla regina della Riviera romagnola per eccellenza, ossia Rimini, è altrettanto vero che il Veneto domina le prime cinque posizioni inserendo la bellezza di quattro spiagge.

La Riviera romagnola torna in quota con Riccione e Cervia

Il Nord Est continua a far festa con Lignano Sabbiadoro, la cui spiaggia si trova al confine con il Veneto e all’interno del Friuli Venezia Giulia.

Latorna in quota poi con Riccione e Cervia, che chiudono la top 10 in nona e decima posizione. Per quanto riguarda invece il Sud, le uniche due spiagge che riescono a competere in termini di ricavi durante la stagione estive sono quelle di Palermo e Sorrento.

La classifica qui sopra è stata presentata in occasione dell’appuntamento tradizionale di G20 Spiagge, che si tiene ogni anno in una località diversa. Questi i comuni che fanno parte della nota associazione italiana: Vieste, Viareggio, Taormina, Sorrento, San Vincenzo, San Michele al Tagliamento, Rosolina, Riccione, Orbetello, Lignano Sabbiadoro, Jesolo, Ischia, Grosseto, Grado, Forio, Comacchio, Chioggia, Cesenatico, Cervia, Cavallino Treporti, Cattolica, Castiglione della Pescaia, Caorle, Bibbona, Bellaria Igea Marina, Alghero e Arzachena.

Il prossimo anno riusciranno altre località a spodestare la Riviera romagnola e la corazzata del Nord Est per entrare nella top 10?