Le 10 spiagge insolite d’Italia per l’estate 2023

Andare al mare in estate è abbastanza naturale per sfuggire al caldo. A volte, però, la calca non rende l’esperienza molto piacevole. Ecco perché trovare delle spiagge insolite è il sogno di tutti. Ecco le 10 spiagge insolite scelte da The Wom Travel per l’estate di quest’anno. Non è una vera e propria classifica, ma più semplicemente un elenco delle spiagge che si caratterizzano ognuna per qualcosa di unico. Avete già scelto la destinazione della vostra prossima vacanza estiva? Se ancora non l’avete fatto, quest’elenco potrebbe darvi una mano molto importante.

La classifica delle 10 spiagge più insolite d’Italia per l’estate 2023

Cala Nave, Ventotene – Lazio

Cala Violina – Toscana

Termoli – Molise

Grignano – Friuli Venezia Giulia

La Pelosa – Sardegna

Punta Crena, Savona – Liguria

Scala dei Turchi – Sicilia

Spiaggia del Buon Dormire, Palinuro – Campania

Chianalea, Scilla – Calabria

Torre Sant’Andrea – Puglia

Cala Nave, ad esempio, si trova sull’isola di Ventotene e si caratterizza per la sua sabbia molto scura.

Questo perché è di origine vulcanica.

Risalendo lo Stivale ecco Cala Violina, una delle spiagge più belle della Maremma toscana. Circondata dalla macchia mediterranea, è famosa per il suono emesso dai granelli di quarzo che costituiscono la spiaggia quando una persona ci passa sopra (ed ecco spiegato anche il nome).

Dall’altra parte della costa italiana merita una menzione particolare la spiaggia di Termoli. Si distingue dalle altre per il suo mix unico composto dal castello Svevo, il centro storico di Termoli e le spiagge semideserte.

Lo sapevate che anche in Friuli c’è una spiaggia insolita che merita di essere in classifica? Stiamo parlando della spiaggia di Grignano, da dove è possibile godere di una bellissima visuale sul Castello di Miramare.

Acque cristalline e sabbia finissima, con sullo sfondo una torre aragonese. Benvenuti in Sardegna, benvenuti alla spiaggia La Pelosa, tra le più belle di tutta l’isola, nonché d’Italia e d’Europa.

Torniamo di nuovo al Nord, questa volta in Liguria. Lo facciamo per segnalarvi Punta Crena a Savona, una spiaggia poco frequentata ma ugualmente ricca di fascino per il mix inusuale fatto di spiaggia finisissima e scogliera imponente, il tutto condito da una vegetazione selvaggia.

Le 10 spiagge insolite dell’Italia per l’estate 2023

Impossibile poi non citare la Scala dei Turchi, una spiaggia da sogno per noi italiani e i turisti stranieri. La protagonista stavolta non è la spiaggia, ma la roccia calcarea che va unirsi in matrimonio con l’azzurro intenso del mare.

Un altro luogo senz’altro suggestivo è la spiaggia del Buon Dormire, laddove Enea si sarebbe addormentato per poi cadere in acqua secondo il racconto del poeta Virgilio nell’Eneide.

Ebbene sì, c’è una piccola Venezia anche in Calabria. Si chiama Chianalea di Scilla ed è uno spettacolare borgo di pescatori affacciato direttamente sul mare. I colori sono speciali, così come tutto il resto.

Torre Sant’Andrea, la famosissima spiaggia della Puglia per i suoi faraglioni e lo splendido colore delle sue acque, è tra le spiagge non soltanto più insolite ma anche più belle d’Italia.

Seguendo questi consigli, dunque, è possibile trovare delle mete insolite per le vacanze.

Riassumendo

– Il sito The Travel Wom ha stilato un elenco delle 10 spiagge più insolite presenti in Italia.

– Dalla Sicilia al Friuli, passando per la Calabria, il Molise e la Liguria, sono tutte spiagge bellissime e particolari.

– Ognuna di loro ha una caratteristica che la rende diversa dalle altre.

– C’è ad esempio Cala Violina, chiamata così perché i granelli di quarzo da cui è composta emettono un suono ogni volta che la gente vi cammina sopra.

– Non può mancare nemmeno La Pelosa, una delle spiagge più spettacolari d’Italia, d’Europa e del mondo intero.