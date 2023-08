Lavoro, da settembre debutta il nuovo sito del ministero per trovare un lavoro, come funzionerà il Siisl

Trovare lavoro non è mai semplice e lo dimostrano i dati sull’occupazione in Italia. A giugno l’occupazione è salita dello 0,3%, 82 mila unità in più. Mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 7,4% dal 7,6% del mese precedente. Rimane, però, l’allarme per molte categorie che non riescono a trovare un’occupazione. Da settembre ci saranno delle novità molto importanti per chi deve cercare lavoro. Il ministero del lavoro, infatti, lancerà il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl).

Un nuovo portale dedicato a chi cerca impiego e per cui è prevista la pubblicazione di un decreto interministeriale con la guida per capirne il funzionamento. Da settembre, quindi, chi cerca impiego, potrà consultare le varie proposte registrandosi al portale e visionare tutte le offerte di lavoro attive, i tirocini disponibili e altri tipi di progetti.

Come funziona il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl) per trovare un’occupazione

Molto importante è l’aspetto che riguarda i beneficiari che hanno sottoscritto il patto di servizio personalizzato, i quali avranno modo di accedere direttamente ai corsi di formazione promossi da aziende pubbliche e private. Una novità molto importante del nuovo Siils riguarda l’interconnessione tra alcuni portali in materia di assistenza come il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (Siu) e la piattaforma di gestione dei Patti di inclusione sociale (Gepi).

Tre portali al suo interno

Di fatto, alcuni enti come Comuni, Inps e Anpal potranno trovare dati e domande sulle offerte lavorative dal portale.

Bisogna sottolineare che il Siisl sarà pratico mentre diviso in tre portali. Il primo è quello per l’attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa destinato ai beneficiari dell’Assegno di inclusione, che tramite questo portale avranno le informazioni per il primo appuntamento una volta sottoscritto il patto.

Appuntamento che è obbligatorio per non perdere il sussidio. Il secondo portale, invece è dedicato ai soggetti interessati al. In tal senso saranno offerte delle informazioni per la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e includerà anche la scheda e l’adesione ai progetti del beneficiario.

Il terzo portale è quello che conterrà il patto per l’inclusione sociale dedicato ai soggetti che hanno bisogno di maggiore assistenza. Si tratta di un patto che accompagnerà le famiglie in servizi territoriali e ha lo scopo di rimuovere le cause della povertà.

Inoltre, il portale conterrà anche informazioni sulla formazione. I giovani tra 18 e 29 anni che non studiano e non lavorano, ad esempio, avranno modo di seguire un percorso di istruzione. Invece, il ministero dell’Università, sempre tramite il portale, potrà verificare i frequentanti ai corsi accademici.

Lavoro, da settembre debutta il nuovo sito del ministero per trovare un lavoro, come funzionerà il Siisl

Da settembre, quindi, sono previsti dei cambiamenti con il nuovo sistema che include, a sua volta, tre portali. Ossia quello di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa, un sistema informativo unitario per i beneficiari del Supporto alla formazione a lavoro e dell’Assegno d’inclusione, con tutte le informazioni per i beneficiari, e uno per il patto per l’inclusione dedicata ai soggetti più bisognosi di assistenza.

Riassumendo