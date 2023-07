Lavoro e giovani: le discrepanze nei dati sull’occupazione

Tasso disoccupazione più basso dal 2020. Lavoro in ripresa, occupazione giovanile no. Una combinazione alquanto bizzarra quella messa in evidenza dall’ultimo rilevamento dell’Istat sull’andamento del tessuto lavorativo del nostro Paese. E non tanto per la discordanza dei numeri.

Secondo l’Istituto di statistica, i numeri sono dalla nostra parte. A maggio 2023, infatti, il numero degli occupati è salito rispetto al mese precedente, portando ulteriori 21 mila unità in stato di impiego rispetto ad aprile. Inoltre, la media è salita anche rispetto ai parametri dello scorso anno, considerando i 382 mila lavoratori in più. Uno scatto che, per l’Istat, è stato aorito dall’aumento dei contratti indeterminati ma, soprattutto, dall’incremento degli autonomi. Proprio questi ultimi sono riusciti a compensare il calo dei contratti a termine anche se, a grandi linee, lo sprint dei lavoratori indipendenti appare come un dato relativo. Questo perché non tutti gli autonomi sono in grado di far fronte all’imponente piano di tassazione e alle spese connesse alla propria attività, così come all’instabilità generale del mondo del lavoro.

A ogni modo, il tasso di occupazione sale. Al momento siamo al 61,2%, anche se lo sprint è stato di fatto minimo: appena lo 0,1% rispetto ad aprile e circa l’1,1% su maggio 2022. Il dato più incoraggiante è comunque legato alla discesa del tasso di disoccupazione, attualmente al 7,6%. Si tratta della percentuale più bassa registrata dal 2020, con la quota di infatti rimasta invece sostanzialmente stabile al 33,7%. Il problema però c’è e non riguarda solo il ritmo della crescita ma il target di destinazione. Perché è vero che l’occupazione è cresciuta, anche per i lavoratori sostanzialmente giovani o comunque in età da famiglia (25-34 anni).

Istat, il compendio tra occupazione e lavoro precario: la situazione dei giovani e il tasso di disoccupazione

Ma restaper quelli che approcciano al mondo del lavoro e, soprattutto, per le donne.

Persino la premier Giorgia Meloni, nel commentare i dati Istat, ha parlato di “incoraggianti notizie che ci spronano a fare sempre meglio, per un’Italia che torna a crescere, a lavorare, a creare ricchezza e a puntare in alto”. Il punto è che, per quanto la marcia dell’occupazione appaia sostanzialmente stabile, almeno per chi ha oltrepassato l’età degli studi, su altri fronti il ritardo è evidente. Ad esempio, il tasso di occupazione scende ancora tra le lavoratrici e per i ragazzi tra i 15 e i 24 anni. Così come per i lavoratori nella fascia d’età 35-49 anni.

In pratica, ottenere il primo lavoro appare altrettanto difficile che ritrovarne uno dopo averlo perso una volta oltrepassati i quaranta. Ecco perché, tra aprile e maggio, il numero di persone alla ricerca di un impiego è diminuito addirittura dell’1,7% (circa 34 mila unità) tra gli uomini e aumentato tra le donne, oltre che tra i trentacinquenni.

E se la discrepanza tra lavoratori e lavoratrici acuisce ulteriormente il diario storico negli impieghi (oltre che nella presenza femminile nell’ambito pubblico), un ulteriore solco viene scavato tra giovani e meno giovani. Se il dato complessivo sull’occupazione è salito, consegnando numeri tutto sommato incoraggianti, è altrettanto vero che i numeri riferiti unicamente ai giovani risultano meno promettenti. Il tasso di disoccupazione, infatti, è salito di 0,9 punti, toccando il 21,7%. Un dato che, per il momento, non può essere mitigato dal lavoro autonomo né dai contratti indeterminati, tendenzialmente destinati a lavoratori con maggior esperienza. In pratica, almeno per ora, l’andamento dei dati Istat conferma quello registrato dalla Caritas nel rapporto sulle povertà rilasciato la settimana scorsa. Che inquadra tra i giovani coloro maggiormente in difficoltà nel garantirsi un’autosufficienza piena.

Riassumendo…