Natale spesso fa rima anche con offerte di lavoro. Il periodo delle feste è noto per le assunzioni stagionali da parte di molte aziende che cercano personale a tempo. Basti pensare al settore turistico, ristorazione, commercio e molti altri. Tra novembre e dicembre, in vista delle feste, l’ Agenzie per il Lavoro sta cercando 35mila profili. Ma quali sono?

Lavoro a Natale 2023: oltre 35 mila opportunità, ci sono anche le assunzioni di Ferrari

La ricerca è rivolta ad addetti vendite, promoter, visual merchandiser, magazzinieri, rider, autisti, camerieri, aiuto cuoco, animatori per eventi natalizi.

Le figure più ricercate sono quelle che fanno parte del settore vendita, gestione ordini, logistica e trasporti, allestimento, realizzazione eventi, ristorazione etc. A dirlo sono i dati di Assolavoro Datalab, l’Osservatorio dell’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro. In vista delle feste, quindi, si cercano molti commessi, promoter, banconisti, scaffalisti e addetti al back office, così come mulettisti, addetti alla preparazione ordini, addetti al picking, corrieri e fattorini. Guardando alle ricerche del periodo, si nota che si cercano anche barman, addetti alla caffetteria, decoratori, addetti alle luminarie e montatori di casette di Natale e stand.

Molte ricerche arrivano anche dai centri commerciali e negozi che cercano giovani in grado di intrattenere i bambini durante gli eventi natalizi. Spesso sono posizioni per cui si offre un contratto a termine. Le occasioni, insomma, non mancano e anche quest’anno il periodo di Natale sembra offrire buone opportunità per chi sta cercando un impiego.

Nuove assunzioni da parte di Ferrari, sarà avviato un piano azionario

Nel frattempo, anche Ferrari assume 250 persone. Una delle aziende migliori in cui lavorare, ha annunciato nuove assunzioni. La prima tranche è prevista a gennaio con 125 posti e poi a giugno 2024. La nota azienda ha comunicato un importante piano di potenziamento e altre iniziative a favore dei dipendenti.

«Queste iniziative rispondono al desiderio di dare un riconoscimento al senso di appartenenza che ci rende unici e di continuare a rafforzarlo in questo viaggio di ricerca continua dell’eccellenza»

Benedetto Vigna, ceo di Ferrari ha chiarito che:

In una nota, Ferrari ha spiegato che nei primi mesi del 2024, sarà avviato un piano azionario e ogni dipendente su base volontaria diventerà socio dell’azienda in forma gratuita delle azioni fino a una cifra limite di circa 2.065 Euro. Se il dipendente manterrà le azioni per 36 mesi, la società offrirà nuove azioni fino al 15% del valore della prima assegnazione. L’intenzione della società è quella di estendere il progetto a tutti i dipendenti delle società estere del gruppo.

Ferrari, poi, di recente ha deciso anche di potenziare l’offerta Forum Benessere, un programma che tutela i dipendenti e loro familiari. Quindi i dipendenti, già dal prossimo anno, potranno usufruire di un check-up annuale gratuito, in più l’azienda ha deciso di investire nella genitorialità attraverso il riconoscimento di permessi retribuiti fino a 10 anni di età per i minori. Di recente, inoltre, anche altre aziende come Poste Italiane, avevano deciso di dare un bonus ai dipendenti per aiutarli in questo periodo di crisi, in cui tra inflazione e perdita del potere di acquisto, gli stipendi non sembrano bastare.

