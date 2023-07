Lavori estivi piu pagati, con questi mestieri stagionali puoi guadagnare bene in tre mesi

Non sono pochi i giovani, spesso studenti, che in estate si trovano un lavoretto per guadagnare qualcosa. Si tratta dei cosiddetti lavori stagionali, che non riguardano solo i giovani ma anche i meno giovani. Spesso per fare questi lavori non serve neanche un titolo di studio ma alla fine fanno guadagnare anche un bel gruzzoletto da mettere da parte. Oltre ai giovani, spesso attratti dalla possibilità di iniziare a guadagnare qualcosa, anche i precari trovano giovamento da questi lavori, che non di rado durano tutta l’estate. Così, il The Sun ha stilato una lista di lavori stagionali che fanno guadagnare bene e che sono indicati soprattutto per i giovani che hanno tra 16 e 25 anni.

Lavori stagionali che fanno guadagnare bene

Al decimo posto figura la hostess di eventi, che permette di guadagnare fino a 5.667 euro. Subito avanti, quindi al nono posto, figura l’assistente in gelateria che consente di accumulare fino a 5.789 euro. Anche fare l’estetista stagionale è un buon lavoro, infatti da l’opportunità di guadagnare fino a 6.170 euro in tre mesi. Chi l’avrebbe mai detto, invece, che al settimo posto si piazza il parcheggiatore? Spesso siamo abituati a vederli al sole, tutto il giorno seduti nei parcheggi delle mete di vacanza e pensiamo a quanto potrebbe guadagnare.

La risposta è presto detta: fino a 6.209 euro secondo la classifica del Sun. Un altro lavoro che in pochi vogliono fare, soprattutto in estate quando il caldo mette a dura a prova i nervi, è il coordinatore di campi estivi, che consente di avere uno stipendio fino a 6.283 euro in tre mesi. Quindi più di 2mila euro al mese.

C’è poi l’istruttore di nuoto, che permette, addirittura, di arrivare a guadagnare 6.600 euro.

Certo, per fare questo lavoro è però fondamentale avere alle spalle una certa formazione. In estate, poi, sono tantissime le strutture o i villaggi che cercano queste figure da assumere.

Nella classifica stilata dal The Sun, quindi, al quarto posto troviamo l’inserviente in spiaggia, un lavoro che permette di portare a casa fino a 6.634 euro. C’è poi un mestiere che di fatto si può fare tutto l’anno, ma è anche vero che in estate, quando aumentano i turisti, c’è una certa richiesta: la guida turistica. Ecco perché chi ha un patentino e può scegliere questo lavoro, che richiede anche una certa preparazione, può arrivare a guadagnare 6.700 euro.

Lavori estivi piu pagati, con questi mestieri stagionali puoi guadagnare bene in tre mesi

Sul podio c’è anche l’assistente al catering, un lavoro che fa guadagnare fino a 7.100 euro. Non è poco in tre mesi, perché vorrebbe dire più di 2.400 euro mensili. Il lavoro più pagato in estate, però, rimane l’istruttore di surf. Non è certo uno di quei lavori molto noti e che tutti possano svolgere. Chi ha la fortuna di poterlo fare, però, può guadagnare fino a 7.200 euro nel periodo estivo.

Alcuni lavori, quindi, consentono davvero di mettere da parte ,molti soldi in pochi mesi. È anche vero che molti giovani, soprattutto studenti, non vogliono sacrificare l’estate e il divertimento per lavorare, ma quelli che rinunciano allo svago e preferiscono lavorare per iniziare a capire il meccanismo del mondo del lavoro, possono davvero guadagnare bene.

Riassumendo