La top 15 delle città più ricche d’Italia: c’è anche Milano

Quali sono le città più ricche d’Italia? A dircelo una classifica redatta da travel365 sui comuni italiani, anche di piccole dimensioni, in cui risiedono cittadini che hanno il reddito alto. I dati si basano, appunto, sul reddito pro-capite medio dichiarato dai cittadini.

I 15 comuni ricchi in Italia

Al 15esimo posto figura il comune di Pieve Ligure, in provincia di Genova, dove il reddito medio è di 36mila euro all’anno, 36.100 per la precisione.

Si tratta del comune più ricco di tutta la regione.

Al 14esimo posto Baldissero Torinese, comune in provincia di Torino, dove il reddito medio è di 36.233 euro annui.

Alla 13esima posizione figura il Comune di Arese, in provincia di Milano, con 36.918 euro. In genere la provincia di Milano è tra le più ricche d’Italia e quello di Arese non è l’unico comune in classifica.

Il 12esimo posto è occupato da Luvinate, in provincia di Varese, il comune vanta un reddito dichiarato medio di 36.935 euro. All’11esimo posto spicca Milano, che con 37.309 euro è la più grande città in lizza, anche se vedremo più avanti che la Lombardia occupa buona parte della top 15.

Le prime 10

Il decimo posto è occupato da Precetto Torinese, in provincia di Torino. Qui il reddito è di 37.453 euro medi. Nono posto per Vedano al Lambro, in provincia di Monza e Brianza, 37.570 euro medi e unico comune della provincia ad apparire tra le top 15.

Andando verso la parte alta della classifica all’ottava posizione si trova Campione d’Italia, in provincia di Como, con 37.687 euro. Non a caso è conosciuto come un piccolo paradiso fiscale.

Settimo posto per Segrate, Milano, qui il reddito medio arriva a 38.055 euro mentre al sesto posto c’è una cittadina toscana, Lajatico, in provincia di Pisa, dimora di Bocelli. Il reddito arriva a 38.132 euro.

Quinto posto per il comune di Torre d’Isola, Pavia, 38.487 euro di reddito dichiarato mentre alla quarta posizione si conferma Pino Torinese, in provincia di Torino, con un reddito di 41mila euro.

Arriviamo sul podio dove troviamo Cusago in provincia di Milano, piccolo comune dove i cittadini dichiarano mediamente 43.213 euro, Badia Pavese, in provincia di Pavia con 44.400 e Basiglio, in provincia di Milano, che è il comune più ricco d’Italia con 52.279 euro.

Questo grazie al progetto immobiliare Milano 3 che ha dato vita ad un quartiere benestante alle porte della città lombarda.

