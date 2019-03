Le città del mondo da vedere secondo il Travelers’ Choice per le mete 2019 di TripAdvisor

Roma si conferme sul podio tra le destinazioni al top mondiali contenute nei Travelers’ Choice per le mete 2019 di TripAdvisor. La Città eterna è terza e segue Londra e Parigi che si confermano al primo e secondo posto. Poche sorprese, dunque, con le città più gettonate d’Italia e d’Europa che ogni anno il noto sito di viaggi premia. La capitale è prima tra le città italiane, terza tra quelle europee e terza tra le top mondiali, dunque un risultato molto importante.

Roma è terza tra le mete mondiali

Per creare la classifica TripAdvisor ha usato un algoritmo basato sulle recensioni e punteggi di hotel, ristoranti, attrazioni valutati dagli utenti. Mentre Roma è rimasta al terzo posto, Londra ha scalzato Parigi. Nella classifica italiana, Emilia Romagna e Campania si confermano tra le regioni più apprezzate con Rimini, Cervia, Riccione, Sorrento, Ischia e Napoli. Bene anche la Spagna con Barcellona, Maiorca e Tenerife a livello europeo. Santorini è stata scalzata da Tenerife, tra le conferme mondiali anche Bali e Istanbul. Di seguite le classifiche complete che vedono Roma sempre sul podio, mentre Londra è sempre prima anche nella top mondiale, così come Parigi che è seconda in entrambe le classifiche. Le 3 città europee in sostanza si confermano anche le mete al top a livello mondiale.

Le top 10 italiane

Roma, Lazio Firenze, Toscana Venezia, Veneto Sorrento, Campania Rimini, Emilia Romagna Milano, Lombardia Isola d’Ischia, Campania Napoli, Campania Cervia, Emilia Romagna Riccione, Emilia Romagna

TOP 10 EUROPA

Londra, Regno Unito Parigi, Francia Roma, Italia Creta, Grecia Barcellona, Spagna Istanbul, Turchia Praga, Repubblica Ceca Lisbona, Portogallo Maiorca, Spagna Tenerife, Spagna

TOP 10 MONDO

Londra, Regno Unito Parigi, Francia Roma, Italia Creta, Grecia Bali, Indonesia Phuket, Thailandia Barcellona, Spagna Istanbul, Turchia Marrakech, Marocco Dubai, Emirati Arabi Uniti

