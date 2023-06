La nuova profezia di Elon Musk sul destino dell’Italia e il problema della natalità

Il problema della natalità in Italia è serio, tanto che non molto tempo fa si parlava della possibilità di detassare le famiglie con almeno due figli, o comunque far pagare loro meno tasse, per promuovere la natalità in Italia. Nel nostro paese si fanno pochi figli e i dati parlano chiaro. A sottolineare il problema della natalità in Italia è anche Elon Musk. Il leader di Tesla, Space X e Twitter, infatti, ha più volte sottolineato che nel nostro paese c’è un problema legato al fatto che si fanno pochi figli.

Elon MUsk pensa all’Italia: “Voi dovete fare figli“, ecco le sue parole

Durante l’ultimo viaggio in Italia, dove ha incontrato anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il noto imprenditore nonché uno degli uomini più ricchi del mondo, spesso al primo posto assoluto, ha parlato del legame che ha con il nostro paese ma anche del problema della bassa natalità. Durante un’intervista a Nicola Porro, per la trasmissione Mediaset ‘Quarta Repubblica’, Musk ha fatto capire chiaramente che lo preoccupa il tasso di natalità troppo basso:

“Si tratta di un grande problema. Voi dovete fare figli“

Musk ha detto che il problema della denatalità è grande e globale, e che continuando così si rischia che gli esseri umani scompariranno. Elon Musk, di recente, aveva affermato che di questo passo l’Italia rischia di scomparire e che guardando alle morti, queste sono il doppio delle nuove nascite. Il miliardario ha affermato di amare molto l’Italia, di essere venuto tante volte nel nostro paese e proprio per questo consiglia di fare più figli.

Durante l’intervista per Quarta Repubblica a Nicola Porro, ha confermato che l’immigrazione non può risolvere i problemi del mondo:

“Non penso che l’immigrazione possa risolvere i problemi del mondo, solo perché qualcuno fa figli. È giusto chiedere ai figli di qualcun altro di prendersi cura di te quando sarai vecchio? Questo non è giusto”

L’imprenditore ha parlato di consapevolezza collettiva e del fatto che se si riduce la popolazione, di conseguenza si riduce anche questa consapevolezza.

La nuova profezia di Elon Musk sul destino dell’Italia e il problema della natalità

Ad aprile 2023 Musk aveva parlato ancora del problema della natalità, twittando che l’Italia rischiava di scomparire. Mentre ancora prima aveva dichiarato che continuando così l’Italia non avrà più abitanti.

Lo scorso 15 giugno, Musk ha avuto un incontro con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Poi il 16 giugno ha fatto tappa anche in Francia e ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron.

Il noto imprenditore, quindi, sembra avere molto a cuore il futuro dell’Italia e per questo si esprime spesso sulla questione della natalità.

