Se siete fans di vecchia data della commedia all’italiana di certo non potete dimenticare un classico della comicità made in Italy. Stiamo parlando di Il Ragazzo di Campagna. Ebbene, la casa di Pozzetto, ossia quella grande villa di campagna in cui il suo personaggio, Artemio, si cresce prima di partire per Milano, è finita in vendita. Ecco alcune chicche sulla sua storia e soprattutto quanto costa oggi.

Un film mitico per un’intera generazione

Era il 1984 quando in Italia uscì nelle sale Il Ragazzo di Campagna, per la regia a due mani di Castellano e Pipolo.

Ora la casa di Pozzetto finisce in vendita e tuti i fans vorranno senza dubbio scoprire qual è il prezzo di tale villetta. Stiamo parlando di, così si chiama la villa costruita a inizio 900 e sita in Molino Isella, a circa un’oretta da Milano. Il casale in cui visse Artemio, il personaggio interpretato nel film da Pozzetto, è diventata ormai un luogo di culto per i fans dell’attore meneghino. Lì ogni mattina si svegliava con il fastidioso canto del gallo, il quale veniva puntualmente colpito dai suoi robusti. Per non parlare poi del freddo terribile che veniva simulato nel casale, tanto che dall’armadio uscivano i pinguini.

Insomma, sono tante le scene iconiche che hanno fatto di casa Badò un vero e proprio luogo di culto per tutti i fans del film. Come dicevamo, il casale è a pochi chilometri da Milano, quindi si tratta di un luogo ideale per chi vuole vivere nella tranquillità e nel silenzio della campagna, senza però distanziarsi troppo dalla città. Oggi la casa di Artemio, come è stata ribattezzata dai fans, è diventata anche luogo di raduni, con tanti fans che di tanto in tanto si incontrano nei pressi dell’abitazione per omaggiare il film e farsi quattro risate in compagnia.

Casa Pozzetto, quanto costa?

L’intera proprietà comprende un terreno di ben 5.305 metri quadri, parte del quale è adibito a maneggio. Tutt’intorno, invece, a spadroneggiare è il grande bosco di Crespi, la località predente nella frazione di Molino Isella.

L’abitazione è rimasta per tanti anni in stato di abbandono dopo che le riprese si sono completate. La casa di Pozzetto però si presenta ancora in buone condizioni, anzi si tratta senza dubbio di un casolare che non è poi cos’ fatiscente come appare nel film, rimaneggiato per dare un’atmosfera ancora più grottesca e comica al suo ambiente quotidiano e familiare. Travi a vista e pavimenti in cotto completano l’arredamento. L’abitazione è di 173 metri quadri. Compreso nell’affare anche portico ricoperto di glicine, un box per i cavalli, una selleria e una legnaia. E quanto costa tutto ciò? Ebbene, se davvero volete rivivere il sogno di passare la vostra vita all’interno della casa di Pozzetto del film Il Ragazzo di Campagna, allora la cifra da sborsare è di 380 mila euro.

Abbiamo già parlato del ristorante di Pozzetto, e stavolta i fans potranno godere di un cimelio ancora più grande. Di certo non una cifra di poco conto, ma indubbiamente il casolare vale indipendentemente dal suo valore artistico. Come detto, si tratta di una villa molto grande e che offre anche altre zone aggiuntive, come appunto quelle sopra citate. Per non parlare del vasto terreno di cui dispone. Ovviamente, a far salire ulteriormente il prezzo è anche il fatto che si tratta di una location di un famoso film italiano. I collezionisti e i fans sono quindi avvisati, se volete entrare in possesso di tale appartamento, è questa la cifra che dovrete spendere.

