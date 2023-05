Johnny Depp da record, il nuovo contratto con Dior è senza precedenti

Ha davvero vinto su tutti i fronti Johnny Depp. Dopo il processo mediatico che ha mobilitato i media di mezzo mondo, arriva anche il ritorno in auge con contratto senza precedenti. L’attore lo firma con Dior, la nota società specializzata nell’alta moda. Facciamo il punto della situazione su quello che sembra essere un accordo senza precedenti nella storia.

Con Dior contratto da record

Ma una marca di profumi aveva pagato tanto. Siamo nel campo dei record. Dior e Johnny Depp firmano un contratto da oltre 20 milioni di dollari. L’attore americano sarà l’uomo immagine della società e molto probabilmente girerà uno spot per promuovere qualche nuova fragranza. C’è da dire che comunque la popolarità dell’interprete sta tornando a livelli altissimi, forse addirittura superiori a quelli precedenti la caduta in disgrazia. A tal proposito infatti bisogna anche menzionare la sua partecipazione al Festival di Cannes 2023, dove per una sola apparizione percepirà grazie a sponsor vari un milione di euro tondi tondi.

Insomma, Depp è tornato ad essere una grande star e siamo certi che i suoi fans non vedevano l’ora di ritrovarlo sulla cresta dell’onda.

Forse non tutti sanno infatti che l’attore ha avuto un lungo periodo di oblio, per una serie di contratti cinematografici cancellati, su tutti quello che lo legava alla saga di Animali Fantastici. C’è poi da chiarire la questione Jack Sparrow, della saga relativa a Pirati dei Caraibi. A dire il vero non ci sono stati altri film dopo quelli interpretati da Johnny, ma anche in questo caso l’intenzione dei produttori era quello di farlo fuori qualora fosse arrivato un nuovo progetto.

Il declino di un eroe

E quando si parla di Jack Sparrow, si parla di quello che è senza dubbio il suo ruolo più proficuo a livello economico.

Per molti Johnny Depp è stato un vero e proprio eroe. Al di là dei suoi ruoli più famosi, quelli popolari nelle pellicole commerciali sopra citate, l’attore è stato protagonista di grandi film come Donnie Brasco, Ed Wood, Edward Mani di Forbici, Dead Man, Cry Baby, Paura e Delirio a Las Vegas e molti altri ancora. Dal 2020 poi il buio. Sono infatti 3 anni che l’attore non lavora in nessuna produzione, nemmeno quelle minori che comunque non erano mancate anche dopo lo scandalo con la ex moglie. E qui entriamo nel vivo della vicenda, ossia il caso giudiziario già citato con Amber Heard. I due si sono infatti resi protagonisti di un processo trasmesso praticamente in diretta tv negli USA che ha visto milioni di fans incollati agli schermi in tutto il mondo.

alla fine il giudice ha dato ragione a lui e lei è stata costretta a risarcire l’ex marito per calunnie, riconoscendo in pratica il fatto che tali affermazioni hanno rovinato la carriera dell’attore. Naturalmente, per Depp il verdetto era solo un mezzo non un fine, la vera sentenza sta infatti arrivando ora che i grandi produttori sono tornati ad interessarsi a lui. A tal proposito segnaliamo anche il ritorno al cinema con il film di Maïwenn, Jeanne du Barry – La favorita del re. Parliamo di una pellicola che sarà presentata a Cannes proprio oggi.

Johnny Depp e Dior

E veniamo al faraonico contratto da 20 milioni di dollari che incorona Johnny Depp come l’uomo più pagato al mondo da un’azienda di profumi. In realtà il Gruppo di Bernard Arnault non ha mai tolto il suo appoggio a Johnny visto che era il testimonial di Dior Sauvage, e anche durante il periodo nero lo ha sostenuto rifusando le pressioni esterne che la invitavano a mollarlo. Johnny Depp quindi al momento straccia la concorrenza di altri sex symbol hollywoodiani, almeno per quanto riguarda i profumi.

Robert Pattinson ha incassato infatti 12 milioni di dollari (sempre per Dior ), mentre Brad Pitt ne ha ricevuti 7 per Chanel n.5. Solo 4 milioni di dollari invece per Chris Pine, testimonial di Giorgio Armani.