Città d’arte e spiagge meravigliose, questo e altro ancora cercano gli italiani in vacanza, ma il paese che rappresenta anche per questo 2024 la meta preferita, offre anche di più. Di quale stiamo parlando? A quanto pare i nostri connazionali continuano a preferire la Spagna. Vediamo perché.

Y Viva España

A dire il vero, non è poi questa grande novità che gli italiani in vacanza preferiscano andare in Spagna. Questa volta però il Paese iberico offre di più visto che si tratta anche del più sostenibile per il 2024.

I tanti progetti in via di sviluppo fanno infatti sì che tale nazione anche per questo nuovo anno appena iniziato possa fregiarsi di questo titolo. E se per il 2023 abbiamo conquistato noi il primo posto nella classifica del turismo green , prepariamoci quindi a un avvicendamento nei piani alti dell’elenco per l’anno in corso. Il successo della Spagna parla chiaro. Nel 2023 gli italiani in visita sono aumentati del 20,6% rispetto all’anno precedente, e hanno speso mediamente il 20,1% in più. I dati sulle prenotazioni per ilconfermano questo successo.

Al secondo posto c’è invece la Francia, mentre a completare il podio delle prenotazioni dei nostri connazionali c’è la Grecia. Le destinazioni iberiche più apprezzate per noi italiani rimangono le località marine. Dalla Costa Brava alla Costa del Sol, passando per le splendide calette delle isole Baleari e altro ancora. E che dire poi delle Isole Canarie? Insomma, la scelta offerta dalla Spagna è estremamente vasta. Se poi ci aggiungiamo anche le città d’arte, ecco che il successo di turismo è assicurato. Madrid, Barcellona e Siviglia sono città che vantano un patrimonio culturale e artistico di grandissimo valore. Un altro fattore di rilievo è la cosiddetta destagionalizzazione, ossia la pianificazione di vacanze fuori dalle stagioni di maggior richiamo turistico (che nel caso della Spagna è l’estate).

Italiani in Vacanza, la scelta è sempre la Spagna

Come dicevamo, la Spagna sta vantando anche un’altra caratteristica importante, quella della destagionalizzazione. A quanto pare, infatti, molti italiani la scelgono non solo d’estate, ma anche in altre stagioni dell’anno. E gli stessi spagnoli sono consapevoli del fatto che favorire questa caratteristica li renderà ancora più sostenibili, in quanto permette di regolare il flusso di turisti in maniera più equa. La Spagna da tempo infatti si distingue per questa attenzione particolare verso l’ambiente. In particolar modo aderendo per il 27% alla rete Natura 2000 dell’UE e detenendo il record UNESCO per il numero di Biosfere. Molte città spagnole si sono guadagnate anche il titolo di walkable cities grazie al numero di reti ciclabili sostenibili. La Spagna ha inoltre un’ottima rete di treni ad alta velocità.

Come se non bastasse, è anche il secondo paese europeo per energia prodotta con fonti rinnovabili (come eolica e solare) ottenendo il 47% dell’energia da queste fonti. La rivista Lonely Planet l’ha già riconosciuta prima destinazione sostenibile nel suo annuale Best in Travel, mentre Valencia è stata premiata nel 2023 come capitale verde d’Europa. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per ripetere il successo anche per il 2024, e ciò non può che dare una punta di invita a noi italiani. Ci consoleremo con una vacanza in Spagna, probabilmente.

I punti chiave…