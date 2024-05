Quali sono i piatti più buoni al mondo? La classifica ce la svelano gli esperti di TasteAtlas. Naturalmente, immaginiamo l’Italia fare la parte del leone in questa lista, del resto siamo rinomati nel mondo per la nostra arte culinaria. E invece no, l’Italia non raggiunge nemmeno il podio. Vediamo quindi quali sono le pietanze premiate dalla nuova edizione e come invece si sono posizionati i piatti tipici nostrani.

Tremenda batosta per l’Italia

Il portale TasteAtlas è rinomato per offrire ai propri utenti una serie di ricette e consigli vari per dedicarsi all’arte culinaria.

focaccia di Recco con il formaggio (31° posto)

pesto alla genovese (35° posto)

parmigiana alla napoletana (51° posto)

tagliatelle al ragù alla bolognese (54° posto)

linguine allo scoglio (56° posto)

pasta alla carbonara (59° posto)

ragù alla bolognese (61° posto)

lasagne alla bolognese (68° posto)

risotto ai funghi porcini (74° posto)

bistecca alla fiorentina (96° posto)

I piatti più buoni al mondo, il podio

Uno dei suoi aspetti più interessanti però è anche la possibilità di fornire recensioni, ed p proprio su questo aspetto che si basa la classifica di, ossia i migliori piatti dell’anno. L’edizione quest’anno si rinnova e regala una vera e propria batosta al nostro paese, visto che nessuno dei nostri piazzi si è conquistato la prima posizione. Ad aggravare le cose il fatto che non siamo arrivato nemmeno sul podio, infatti la pizza napoletana, considerato il nostro migliori prodotto culinario, si deve accontentare della quarta posizione, quindi appena un gradino fuori dall’onorevole podio. Insomma, la classifica, che viene aggiornata ogni due anni, si basa sulle recensioni degli utenti, ed è quindi interessante notare come in giro per il mondo la nostra cucina abbia perso di valore. Ma a questo punto andiamo a vedere quali sono i migliori piatti italiani presenti ine come si sono effettivamente posizionati nella lista oltre alla già citata pizza al quarto posto:

I criteri utilizzati da TasteAtlas non sono randomici, gli utenti infatti vengono valutati in base alla loro esperienza culinaria e al numero di recensioni offerte.

Insomma, il voto non è uguale per tutti e la piattaforma cerca quindi di stilare una classifica in base alle competenze dei recensori. Ciò detto, come si compone il podio dei piatti più buoni al mondo? Dopo la classifica dedicata alle pizze più buone al mondo , stavolta il nostro piatto preferito esce dal podio per lasciare spazio ad altre pietanze. Al terzo posto troviamo il, una pietanza alquanto peculiare che mescola carne e spezie, oppure queste ultime con frutti di mare e va servita con uova fritte e riso. A renderlo particolarmente caratteristico è lo specifico basilico thailandese che viene utilizzato.

Al secondo posto troviamo invece il Roti Canai, piatto tipico della Malesia. La sua particolarità sta tutta nell’impasto, visto che estremamente morbida all’esterno, mentre risulta molto croccante all’interno. Per ottenere questo risultato è necessario ripiegare l’impasto ricco di grassi e farne tanti strati, fino a poi friggerli fino alla doratura. Al primo posto abbiamo invece un piatto che ormai vince da tempo quasi tutte le classifiche del settore, stiamo parlando della Picanha brasiliana. Si tratta di un pregiato taglio di manzo che risulta essere particolarmente tenero e saporito.

