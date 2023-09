It Alert: ecco il messaggio test in 16 regioni, cosa fare dopo e chi deve compilare il questionario

Lunedì 12 settembre è toccato a Marche, Friuli Venezia Giulia e Campania, nei prossimi giorni saranno altre le Regioni protagonisti dell’ormai noto mesaggio It Alert, l’Sms di avviso nazionale che nei mesi scorsi ha già interessato anche Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria ed Emilia-Romagna. Sono tante le persone che l’hanno ricevuto, qualcuno si è anche spaventato visto il suono piuttosto allarmante, Nessuna paura, però. Si tratta del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, attualmente in fase di sperimentazione, per avvisare la popolazione di determinate situazioni di pericolo.

It Alert: le date del prossimo messaggio test nelle regioni

Il test fa suonare il cellulare ad una data ora, in comune tutti i cittadini che si trovano in una data zona. Il suono è molto forte, impossibile non sentirlo. Lo scopo, infatti, è proprio quello di far notare all’utente il suono e il messaggio. Non a tutti è arrivato, proprio per questo il sistema invita a compilare un questionario sia nel caso il messaggio di allarme sia arrivato, sia nel caso contrario, questo per perfezionarlo ancora.

La notifica, poi, dipende anche dal modello del telefono, il sistema operativo e la versione.

La sperimentazione è già partita alcuni mesi fa con le prime regioni interessate. Lunedì scorso è toccato a Marche, Campania e Friuli Venezia Giulia, nella giornata di oggi, giovedì 14 settembre, sarà la volta di Piemonte, Puglia e Umbria. Martedì 19 settembre toccherà a Basilicata, Lombardia e Molise, giovedì 21 settembre a Lazio, Valle d’Aosta e Veneto, il 26 settembre sarà la volta di Abruzzo e della Provincia Autonoma di Trento, il 27 settembre della Liguria e il 13 ottobre della Provincia Autonoma di Bolzano. Dunque già oggi i cittadini di Piemonte, Puglia e Umbria riceveranno il messaggio di allerta intorno alle 12.

In quali casi arriverà

Ma che cosa sono questi messaggi? Il servizio IT-alert, viene attivato in caso di gravi emergenze o catastrofi in corso o imminenti. Tra questi si segnalano attività vulcanica, incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica, maremoto generato da un terremoto, collasso di una grande diga, incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti alla cosiddetta direttiva Seveso e piogge intense. Gli utenti che si trovano nell’area interessata dall’evento riceveranno il messaggio sul proprio telefonino:

“AVVISI DI EMERGENZA. IT-Alert. Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito http://www.it-alert.it e compila il questionario”

Il suono sarà riconoscibile perchè diverso dagli altri. Di fatto non si dovrà fare nulla per riceverlo, una volta ricevuto basterà leggerlo e poi confermare la ricezione per riportare alla normalità le funzionalità del telefono.

It Alert: ecco il messaggio test in 16 regioni, cosa fare dopo e chi deve compilare il questionario

La Protezione Civile ricorda che è molto importante compilare il questionario, proprio perché ci si trova in fase di test e quindi possono esserci miglioramenti.

Chi ha il cellulare spento, in modalità aereo o non c’è campo, potrebbe ricevere il messaggio in ritardo. In base ai test svolti già in Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria ed Emilia-Romagna, è emerso che il 90% di ha compilato il questionario (792.611 i questionari compilati ), ha ricevuto il messaggio.

Insomma, con questo test, in un futuro prossimo, saremo avvisati via messaggio in caso di gravi calamità.

Riassumendo