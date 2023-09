IT-alert, ecco chi riceverà il messaggio di allarme sullo smartphone: il calendario regione per regione

Al termine delle vacanze estive, riprende la sperimentazione riguardo IT-alert, il sistema di allarme pubblico nazionale promosso su iniziativa del Dipartimento nazionale di Protezione civile. Si tratta di un sistema che ha l’obiettivo di informazione i cittadini nell’eventualità si verifichino gravi emergenze. La prossima data da segnare in rosso sul calendario è quella del 12 settembre, quando a ricevere il messaggio di allarme saranno i cittadini di Campania, Friuli Venezia Giulia e Marche. A seguire il calendario del test regione per regione (a questo proposito sottolineiamo che i test vengono svolti di volta in volta in determinate regioni e non in tutta Italia nello stesso momento).

Calendario test IT-alert regione per regione

12 settembre: Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche;

14 settembre: Piemonte, Puglia, Umbria;

19 settembre: Basilicata, Lombardia, Molise;

21 settembre: Lazio, Valle d’Aosta, Veneto;

26 settembre: Abruzzo, Provincia Autonoma di Trento;

27 settembre: Liguria;

13 ottobre: Provincia Autonoma di Bolzano.

Come accennato nell’introduzione, i prossimi a ricevere il messaggio di allarme sui cellulari IT-alert saranno i residenti delle regioni Campania, Friuli Venezia Giulia e Marche.

Ecco chi saranno i prossimi a ricevere il messaggio di allarme IT-alert in Italia

La data in calendario è martedì 12 settembre. Due giorni più tardi, giovedì 14 settembre, sarà la volta degli abitanti di Piemonte, Puglia e Umbria. Il martedì successivo, 19 settembre, il test coinvolgerà le regioni di Basilicata, Lombardia e Molise. Giovedì 21 settembre visualizzeranno il messaggio di IT-alert anche gli abitanti di Lazio, Valle d’Aosta e Veneto. Si proseguirà poi con martedì 26 settembre in Abruzzo e nella Provincia Autonoma di Trento, mentre l’indomani – mercoledì 27 settembre – toccherà ai residenti della regione Liguria. Completerà il test la Provincia Autonoma di Bolzano in data venerdì 13 ottobre.

Riceveranno il messaggio IT-alert tutti gli smartphone connessi alla rete degli operatori di telefonia mobile.

IT-alert, chi riceverà il messaggio di allarme sullo smartphone e cosa devono fare i cittadini

L’invio del messaggio dipende essenzialmente da due fattori: l’accensione del dispositivo e la ricezione. I telefoni spenti e privi di campo non ricevono il messaggio di allarme. Inoltre, se si disattiva la suoneria, al momento della ricezione del messaggio lo smartphone non emetterà alcun suono.

Una volta ricevuto il messaggio di test, i cittadini dovranno leggerne il contenuto e compilare un questionario in forma anonima. Nel messaggio ci sarà scritto:

“AVVISI DI EMERGENZA. IT-alert. Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.IT-alert.IT e compila il questionario”.

Una volta superata la fase di sperimentazione, IT-alert permetterà di informare la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso, soprattutto in merito a quelle di competenza del Servizio nazionale di protezione civile. Basti pensare a precipitazioni intense, incidenti nucleari o negli stabilimenti industriali, attività vulcaniche , emergenze radiologiche e collasso delle dighe.

Riassumendo

– Dopo il rientro dalle vacanze di quasi tutti gli italiani, riprende la serie di test con protagonisti i messaggi di IT-alert.

– IT-alert è il sistema di allarme pubblico nazionale promosso dal Dipartimento nazionale di Protezione civile.

– I prossimi a ricevere il messaggio di emergenza saranno i cittadini di Campania, Friuli Venezia Giulia e Marche il 12 settembre.

– Gli ultimi invece saranno i residenti della Provincia Autonoma di Bolzano il 13 ottobre.

– Una volta letto il messaggio, i cittadini dovranno semplicemente compilare un questionario in forma anonima.