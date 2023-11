La ricerca delle isole più belle del mondo e il desiderio di visitarle sono alimentati da molteplici motivazioni, che vanno dall’attrazione per la bellezza naturale alla ricerca di esperienze uniche e rilassanti. Spesso esse offrono paesaggi mozzafiato, con spiagge di sabbia bianca, acque cristalline e vegetazione lussureggiante. E la bellezza incontaminata di questi luoghi crea un’atmosfera paradisiaca che attrae chi è alla ricerca di una fuga dalla vita quotidiana. Inoltre, tali luoghi sono associati a un’atmosfera rilassante e serena.

Si cercano, quindi, per staccare la spina, immergersi in un ambiente tranquillo e rigenerante e per beneficiare degli effetti positivi che un ambiente naturale può avere sulla salute e sul benessere. Quali sono le più belle del mondo 2023 ce lo dice Travel+Leisure che ha stilato la classifica di quelle che hanno ottenuto il riconoscimento “The World’s Best Awards“.

Come è stata realizzata la classifica

Ogni anno la rivista americana di viaggi Travel+Leisure stila la classifica delle isole più belle del mondo mediante un sondaggio. A quest’ultimo, in questo 2023, hanno partecipato 165 mila lettori- viaggiatori che hanno espresso più di 685 mila voti per oltre 8500 proprietà tra città, hotel, compagnie da crociera, etc.

Ebbene, al 10° posto ci sono le Boracay nelle Filippine con le sue spiagge paradisiache e le tante occasioni di divertimento. Al 9° posto ci sono le Langkawi in Malesia, alcune abitate e altre completamente deserte. Anche esse offrono paesaggi paradisiaci nonché foreste, palme, spiagge bianche e cascate.

Dominica nei Caraibi è all’8° posto ed è definita come l’isola più verde dei Caraibi grazie alla sua vegetazione lussureggiante. Ci sono poi in settima e sesta posizione Koh Samui in Thailandia detta anche “Isola delle noci di cocco” e l’isola di Skye in Scozia premiata per la sua bellezza.

Isole più belle del mondo 2023 secondo Travel+Leisure

Se tra le 15 isole stupende e low cost da affittare per una vacanza da sogno ci sono Brother Island nelle Filippine e le Pumpkin Island in Australia, quali sono quelle più belle del mondo? Per Travel+Leisure, al quinto posto nella classifica 2023 c’è Phuket che è l’isola più grande della Thailandia ed è una delle destinazioni turistiche più popolari dell’Asia.

Al quarto posto c’è Madeira in Portogallo che è molto apprezzata sia dagli amanti della natura che dagli escursionisti. In zona podio, troviamo al terzo posto Bali in Indonesia che è detta anche “Isola degli Dei”. In tale luogo non si trovano solo spiagge bellissime ma anche più di 15 mila templi.

Le Maldive, costituite da ventisei atolli, sono invece al secondo posto. Purtroppo esse sono a rischio di estinzione a causa del cambiamento climatico.

Infine in prima posizione ci sono le isole della Grande Barriera Corallina in Australia. Che dire di tale luogo se non che è ricco di straordinario bellezza e fascino? Tra queste va menzionata Lizard Island che è un paradiso naturale con 24 spiagge di sabbia bianca e una laguna nascosta. Si chiama così perché in tale luogo vivono le iguane selvatiche che sono delle lucertole locali.

