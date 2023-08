15 isole stupende e low cost da affittare per una vacanza da sogno

Ci sono delle cose nella vita che una persona può soltanto sognare. Ad esempio vivere in un’isola deserta, o anche solo affittarla per una vacanza. In realtà, però, le cose non stanno esattamente così. Dove, la sezione del Corriere della Sera dedicata ai viaggi, ha pubblicato una lista di 15 isole che è possibile affittare per trascorrere una vacanza da sogno. Tutto questo senza nemmeno spendere una fortuna, come invece tutti (o quasi tutti) potrebbero credere.

Scopriamo dunque quali sono le isole che si possono affittare per vivere quest’estate una vacanza in precedenza soltanto sognata.

Le 15 isole che si possono affittare a poco per trascorrere una vacanza da sogno

Isola di Bigeh (Egitto): 84 euro a notte

Brother Island (Filippine): 600 euro a notte (fino a due persone)

Pumpkin Island (Australia): 1.600 euro a notte (fino a 34 ospiti)

Sugar Lof (Grenada): 400 euro a notte (indipendentemente dal numero di ospiti)

Virelaid (Estonia): 345 euro a notte (fino a un massimo di 101 persone)

Isla Rosa (Colombia): 1.160 euro a notte (indipendentemente dal numero di ospiti)

L’Isola senza nome (Colombia): 200 euro a notte (fino a due persone)

Trevor Islet (Canada): 270 euro a notte (indipendentemente dal numero di persone

King Lewey’s Island (Belize): 2.400 euro a notte (fino a un massimo di 28 persone)

Coz Castel (Francia): 318 euro a notte (indipendentemente dal numero di ospiti

Isola Falconera (Italia): 40 euro a persona per notte

Rabbit Island (Irlanda): 240 euro a notte (fino a un massimo di 7 persone)

Isla Venado (Colombia): 2.000 euro a notte (fino a un massimo di 20 persone)

Otok Ravna Sika (Croazia): 138 euro a notte (fino a un massimo di 4 persone).

C’è anche un’isola tutta italiana: Isola Falconera, di fronte a Cavallino Treporti, nel cuore della laguna veneziana.

L’isola può ospitare fino a un massimo di 26 persone, all’interno di un casale di famiglia. Durante il soggiorno gli ospiti possono godere del miele, delle ostriche e di tutti gli altri prodotti coltivati sull’isola. Va da sé che si può anche prenotare una comoda gita a Venezia, per quanti ancora non ci sono stati. Rispetto al centro di Cavallino è separata dal solo canale Pordelio. Dall’altra parte, invece, l’isola in affitto consente di accedere al Parco delle Dune Fossili e al Parco della Marinona.

Insomma, ci sono isole per tutti i gusti e per tutte le tasche. Non serve arrivare in capo al mondo per trascorrere una vacanza da sogno su un’isola tutta nostra, anche solo per una notte o due. L’esempio più eclatante è proprio l’Isola Facolnera, che sorge nella bellissima laguna veneziana, proprio di fronte a Cavallino Treporti.

