Anche per il 2024 sono previste agevolazioni e bonus importanti per le famiglie con basso reddito. Se si ha un ISEE basso quindi è possibile fare richiesta di determinati aiuti per riuscire a fronteggiare le difficoltà che anche quest’anno non mancheranno. Anzi, per questo anno appena iniziato si prospettano rincari che faranno tremar le vene e i polsi a parecchi italiani.

Bonus per famiglie a basso reddito

Anche quest’anno sarà importante fare un calcolo della propria condizione patrimoniale per avere eventuali aiuti in determinati settori.

L’ISEE basso ci consentirà infatti di ottenere dei bonus che risulteranno essere particolarmente utili a molti italiani. Del resto, la situazione come già detto si preannuncia non poco complicata per i nostri connazionali, visti i tanti rincari annunciati per questo 2024 . L’ISEE è l’acronimo che sta per Indicatore della situazione economica equivalente ed è appunto uno strumento che permette di misurare la condizione economica delle nostre famiglie prendendo in considerazione diversi parametri come reddito, patrimonio e caratteristiche del. Maggiore è la riduzione del valore dell’Isee, maggiore diventano i vantaggi accessibili alla famiglia.

Quando si effettua l’ISEE e risulta particolarmente basso, in automatico scatta il bonus sociale. Si tratta di un aiuto che si traduce in uno sconto in bolletta. Le utenze in questo caso sono acqua, luce e gas. Per questo bonus quindi non è necessario fare domanda, ma scatta come detto in automatico qualora il valore ISEE risulti bassi. Per altri bonus invece è necessario fare specifica richiesta, sempre che il richiedente abbia i requisiti per farla. C’è anche il bonus in bolletta per l’operatore telefonico, e offre uno sconto fino al 50% ed è offerto a chi ha un reddito annuale inferiore a 8.112,23 euro con un contratto presso l’operatore Tim. Per quanto riguarda invece il già citato bonus sociale, l’ISEE non deve superare i 9530 euro, ma può arrivare fino a 20 mila euro se si hanno 4 figli a carico.

ISEE basso, quali bonus chiedere?

Anche per quest’anno il Governo Meloni ha confermato le cosiddette Carte Aiuto. La Carta acquisti ordinaria offre l’accredito bimestrale di 80 euro da spendere per comprare generi alimentari o pagare le bollette presso gli uffici postali. Tale carta è offerta a chi ha un valore Isee non superiore a 8.052,75 euro. Tale limite aumenta a 10.737 euro per coloro che hanno compiuto 75 anni. La carta però è riservata ai nuclei familiari con all’interno un minore di 3 anni o un over 65. C’è poi la Carta Dedicata a Te che è riservata a coloro che hanno ISEE non superiore ai 15 mila euro e non godono di altri sostegni al reddito. Tra le più chiacchierate c’è poi l’Assegno di Inclusione, in pratica il sostegno che ha sostituito il reddito di cittadinanza. Ne hanno diritto coloro che non superano il valore Isee di 9.360 euro.

Tale assegno però è riservato solo alle famiglie cosiddette fragili, ossia con all’interno un minore, o un over 60 o un disabile. C’è poi il Supporto per la Formazione e il Lavoro. È necessario avere un Isee fino a 6.000 euro per avere un bonus di 350 euro per ogni componente occupabile della famiglia che partecipa ad iniziative formative. Il Governo ha poi stanziato dei fondi per lo studio. Parliamo di munire come il bonus libri e l’esenzione delle tasse scolastiche. Quest’ultima è offerta alle famiglie con ISEE inferiore ai 20 mila euro. I bonus per le gite scolastiche sono invece offerti a famiglie con ISEE inferiore ai 5000 euro. Per quanto riguarda invece il diritto alla salute, il Governo offre una serie di agevolazioni sul ticket sanitario che però si esulano dal valore ISEE e si riferiscono invece al reddito annuale del cittadino.

I punti chiave…