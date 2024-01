Lera dei social ha fatto proliferare una nuova figura, ormai da alcuni anni gli influencer sono dei veri e propri vip. Benché nella maggior parte dei casi siano solo delle persone che pubblicano video e post sui social senza arte né parte, la nostra morbosa curiosità li ha trasformati in veri e propri protagonisti del nostro tempo, permettendo loro di guadagnare anche un sacco di soldi. Ma chi sono i più seguiti oggi in Italia?

Il caso Ferragni rimescola le carte

Gli influencer possono anche guadagnare un sacco di soldi, poiché vengono contattati anche da aziende per pubblicizzare i loro prodotti.

Oltre a ciò, ovviamente, bisogna mettere in conto anche il successo relativo alle visualizzazioni dei loro video, anche se tale fenomeno riguarda principalmente i creator di YouTube, i quali a loro volta però solitamente diventano appunto influencer (se hanno davvero un grosso seguito). Ad ogni buon conto, grazie alle sponsorizzazioni a cui partecipano, questi nuovi vip possono guadagnare davvero un bel po’ di soldini . Beati loro. Ma chi sono oggi i più seguiti nel nostro paese? Naturalmente, quelli italiani, o che comunque orbitano all’interno del nostro paese in quanto a, non possono certamente competere con alcuni personaggi esteri. Ciò non significa che gli influencer italiani non possano comunque vantare numeri importanti.

E infatti, la classifica con la top ten parla di milioni di follower. Di recente però c’è stato un importante avvicendamento ai vertici. Il caso di Chiara Ferragni, ormai travolta da una serie di polemiche che diventa anche difficile sintetizzare, l’ha fatta perdere un bel po’ di fans su Instagram e non solo. La faccenda del pandoro-gate è costata alla moglie di Fedez la perdita di diversi follower, ma soprattutto la perdita di alcuni importanti accordi economici con gli sponsor che aveva. Ora però deve anche difendersi dalle accuse di truffa aggravata, e quindi probabilmente almeno per il momento avrà ben altre gatte da pelare.

Influencer con più follower

Ed eccoci finalmente alla classifica aggiornata. Scopriamo insieme come si compone la top ten dei vip da social più seguiti dagli italiani:

Khaby Lame (80 milioni di follower) Chiara Ferragni (29,5 milioni di follower) Fabrizio Romano (26,5 milioni di follower) Gianluca Vacchi (22,4 milioni di follower) Michele Morrone (15,9 milioni di follower) Valentino Rossi (15,9 milioni di follower) Fedez (14,7 milioni di follower) Carlo Ancelotti (13,7 milioni di follower) Mario Balotelli (12,3 milioni di follower) Belén Rodríguez (10,6 milioni di follower)

Nonostante lo scandalo, la Ferragni rimane comunque al secondo posto con quasi 30 milioni di follower, anche se ora dovrà guardarsi alle spalle, visto che Fabrizio Romano le è quasi alle calcagna. Ovviamente, il distacco da Khaby Lame si fa praticamente insormontabile, visto che l’influencer in questione la guarda dall’alto dei suoi 80 milioni di fans tondi tondi. Interessante notare che solo due donne sono presenti in graduatoria. Oltre alla Ferragni c’è Belen Rodriguez, che però è ultima con 10 milioni e mezzo circa. Naturalmente, il primato di Lame merita qualche riga aggiuntiva. Le reaction mute dei suoi video sono particolarmente esilaranti, e lo hanno portato ad essere non solo il più seguito in Italia, ma anche nel mondo. È infatti proprio lui a vantare il maggior numero di seguaci sul pianeta, avendo da poco superato l’americana Charli D’Amelio.

