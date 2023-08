Incassi Champions, si va verso il sorteggio della nuova stagione

La nuova stagione calcistica europea è ormai ai nastri di partenza, anzi a dire il vero è già iniziata, se prendiamo in considerazione i primi turni preliminari. Gli incassi Champions sono senza dubbio uno degli argomenti più interessanti per gli addetti ai lavori, visto che in fin dei conti ciò che conta davvero per società e dirigenti è il fatturato. Quanto si potrà incassare quest’anno?

Tutto pronto per i sorteggi

C’è solo da attendere il ritorno tra Galatasaray e Molde per scoprire chi delle due accederà ai sorteggi di Champions League. In realtà, i turchi sono andati a vincere in Norvegia, quindi hanno ormai i favori del pronostico. La squadra di Icardi potrebbe inoltre essere un’insidia non da poco in quarta fascia per le italiane, ma quando ci saranno i sorteggi? L’appuntamento con le urne del Grimaldi Forum di Montecarlo è fissato per giovedì 31 agosto. Manca poco quindi per conoscere finalmente quali saranno i gironi che comporranno questa prima fase della coppia europea più ambita dai vari club. Ma quali sono gli incassi della Champions? Anche quest’anno gli introiti delle società verranno stabiliti dal percorso che avranno durante la competizione.

È ragionevole quindi pensare che più andranno avanti, più incasseranno. I premi sono quindi in linea con le precedenti edizioni. Come sempre, oltre al percorso, ossia al numero di partite giocate e agli obiettivi raggiunti, ci sarà da prendere in considerazione altri parametri, come il pool market, il ranking Uefa e altro ancora. Insomma, fare due calcoli è semplice, basta conoscere quali sono le voci e a quanto corrispondono i premi stabiliti dall’organo che ha organizzato l’evento, ossia appunto la Uefa. Per scoprire quanto si incassa con la Champions quest’anno quindi non dobbiamo fare altro che simulare l’andamento perfetto del torneo e vedere quanto potenzialmente una squadra può incassare.

Incassi Champions, a quanto ammontano?

Come detto, ci sono vari parametri da prendere in considerazione, oltre naturalmente ai vari passaggi di turno ai quali si può accedere vincendo le gare in questione. Ecco tutte le voci che completano l’ammontare finale del torneo:

Incassi per risultati (2,8 milioni la vittoria e 930 mila euro il pareggio)

ranking storico soggettivo

bonus partecipazione 15,6 milioni

qualificazione alla finale 15,5 milioni

semifinale 12,5 milioni

quarti 10,6 milioni

ottavi 9,6 milioni

market pool 10,7 milioni

Come possiamo vedere da questa simulazione, una squadra che arriva fino alla finale, quindi gioca tutte le partite del torneo, arriverà a un totale di 62 milioni di euro. A questi vanno sommati il ranking storico, ad esempio quello dell’Inter finalista lo scorso anno era del valore di 15,9 milioni di euro. In questo caso si arriverebbe quindi già a 77,9 milioni di euro. Naturalmente, ci sono poi da aggiungere tutti gli incassi Champions relativi ai risultati di ogni singola partita. 2.8 milioni per la vittoria, quasi un milione per il pareggio. Considerando quindi il passaggio del turno nella fase a gironi, dovremo quindi ipotizzare almeno 4 vittorie (anche se non è scontata la cosa), arrivando così a quasi 90 milioni di euro.

A questa somma dovrà infine essere aggiunto il premio per il successo finale, il quale corrisponde a 4,5 milioni di euro. In sintesi, la squadra che alzerà la coppa si troverà ad incassare una somma non troppo distante dai 100 milioni di euro, ma naturalmente un calcolo specifico dovrà tener conto del preciso ranking storico e delle precise vittorie e pareggi ottenuti durante il percorso.

In sintesi…