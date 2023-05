Imprenditore porta i dipendenti in vacanza lusso e chiude per una settimana

Avrà forse vinto al Superenalotto? Non lo sappiamo. Ma probabilmente l’imprenditore è solo felice del lavoro dei suoi dipendenti, tanto che ha deciso di chiudere per una settimana e portarli tutti in un resort per una vacanza lusso. La notizia sta facendo il giro del web, e probabilmente è giusto che sia così, visto che fa tanto clamore sapere che un datore di lavoro decide di bloccare la sua attività per 7 lunghi giorni e concedere una lussuosa vacanza con spese pagate ai suoi 60 dipendenti.

Una vacanza da sogno pagata dal capo

Fa l’amministratore delegato, ma è anche un influencer. Ecco il connubio che ci svela quelli che probabilmente sono le strategie del generoso imprenditore. Quale idea migliore di pubblicizzare la propria immagine con una trovata come questa? In pratica, l’imprenditore ha deciso di chiudere per una settimana l’azienda e portare tutti i suoi 60 dipendenti in un resort di lusso. Stiamo parlando di Khairul Aming, a capo di un’azienda che produce salse chili note con il nome di sambal. L’imprenditore malese ha colto l’occasione per premiare il buon momento lavorativo della sua azienda con una vacanza da sogno per i propri dipendenti.

Senza dubbio, i 60 lavoratori della sua fabbrica non dimenticheranno facilmente questo gesto, visto che stiamo parlando di una vacanza davvero da sogno. La località prescelta è stata Langkawi, un arcipelago turistico nel nord-ovest della Malesia. I lavoratori hanno trascorso 5 giorni in un resort sito proprio sulla spiaggia. Questi si dicono felicissimi. E come potrebbe essere altrimenti? Stiamo parlando di una vacanza davvero da sogno, con biglietti aerei pagati, camere splendide in un hotel a 5 stelle e pasti inclusi, compresa una cena di gala.

Quasi una settimana nel lusso

Ma non è tutto, poiché le sciccherie non finiscono qui.

Per tutti i dipendenti è stata disposta una settimana di ferie, così da permettere anche un paio di giorni di riposo aggiuntivi, oltre ai 5 giorni passati nel lusso della spiaggia. Durante la vacanza hanno inoltre potuto godere di una gita in catamarano privato, con tanto di jacuzzi inclusa. Le giornate sono state davvero piene di attività ricreative e super lussuose. Moto ad acqua per sfrecciare sul limpido mare del luogo, visite alle grotte e all’acquario, per non parlare dei buoni regalo per fare shopping. Insomma, davvero 5 giorni paradisiaci.

Insomma, con questa trovata l’imprenditore ha fatto davvero centro: i suoi dipendenti sono felicissimi, e lui sta incrementando la sua popolarità come influencer, cosa che porterà senza dubbio anche importanti benefici anche alla sua azienda di salse. C’è inoltre da aggiungere che questo non è il primo gesto di generosità da parte di Aming. In occasione della festa dei lavoratori aveva infatti donato ai suoi dipendenti dei buoni regalo. Lo scorso ottobre invece aveva organizzato per loro anche una breve vacanza di una notte in un resort.

L’imprenditore modello

Inutile dire che i dipendenti sono felicissimi, mentre i commenti sul web si dicono sorpresi positivamente dalle sue continue iniziative. C’è chi afferma che tale imprenditore sarebbe da prendere a modello per tante società. Chi invece ironicamente chiede se ci sono posti vacanti nella sua azienda. Insomma, i social reagiscono con favore e simpatia alle azioni del capo, il quale sembra ormai aver adottato questo stile come vero e proprio modus operandi per la sua azienda.

In sintesi…